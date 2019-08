Unidas por Llangréu afirma que el certamen de la huerta no tiene regulación

Unidas por Llangréu denuncia que no existe normativa que regule el certamen de la huerta que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en el parque Dorado de Sama. La formación aseguró que apoya "cualquier iniciativa relacionada con la promoción del medio rural, como en este caso es, la celebración del certamen de la huerta, pero no podemos ser cómplices de una total desorganización y falta de información por parte del equipo de gobierno, que han iniciado el plazo de inscripción de un concurso del cual no se conocen las bases", aseguró la concejala Sheila Suárez.

En la comisión de Servicios Operativos y Medio Rural, indicó, la única documentación que se facilitó fue una hoja de inscripción y un cartel. No existen, apuntó Suárez, "bases para un certamen, del que ya esta abierto el plazo de inscripción", según se refleja en la página web municipal. También aludió a la falta de información a los grupos de la oposición.