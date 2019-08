Kiko Rivera cancela su actuación en Tuilla tras un conflicto por un coche que le impedía el paso

Kiko Rivera no llegó a actuar en las fiestas de Tuilla. El concierto estaba previsto que se celebrase entre las dos y media y las tres de la madrugada del sábado al domingo pero finalmente no se subió al escenario. El representante del hijo de Isabel Pantoja explicó a la sociedad de festejos que la actuación quedaba suspendida por motivos de seguridad, según explicó el colectivo. Al parecer un coche aparcado cerca de la carpa impedía el acceso del vehículo del Dj y el propietario presuntamente habría proferido amenazas, lo que hizo que Kiko Rivera se marchase, aseguran integrantes del colectivo organizador.

El coche fue retirado posteriormente por el dueño. La sociedad de festejos de Tuilla intentó convencer al representante de Kiko Rivera para que éste subiese al escenario, donde ya habían actuado "Los Chunguitos". Pero al final el Dj se marchó y la comisión de fiestas tuvo que anunciar a las alrededor de 3.000 personas congregadas en la localidad langreana el cambio de planes, que expresaron su descontento. La fiesta siguió con otro Dj. La comisión de festejos ha asegurado: "No tenemos previsto pagarle ya que no realizó la actuación".