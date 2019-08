Kiko Rivera explica por qué no actuó en Tuilla: "Un hombre amenazó con apuñalarme, temí por mi vida"

Kiko Rivera, tras suspender el concierto de ayer en las fiestas de Tuilla, ha querido explicar los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. El hijo de Isabel Pantoja asegura haber temido por su vida. "Pasé muchísimo miedo, recibí amenazas de muerte", explica en sus redes sociales.



El dj explica cómo al llegar al pueblo para dar el recitaL, había un coche aparcado que impedía el paso del vehículo en el que el dj acudió al evento. "Le pedimos que lo quitara y se bajó un señor, si se le puede llamar señor, fuera de sí, empujando a todo el que había: empujando a niños pequeños, ancianos... pegando golpes en el coche" para, más tarde, según el testimonio del propio Kiko decirle que como se bajase del coche "me iba a apuñalar y me iba a matar".



El incidente ocurrió en torno a las tres de la mañana y el propio promotor del evento, según la versión del dj, fue el que le dijo que no actuase. Kiko Rivera puntualiza que no ha cobrado nada "puesto que no he actuado" y ha querido pedir disculpas a las 3.000 personas que lo esperaban en la localidad langreana. "La gente de Asturias es maravillosa y siempre me ha tratado súper bien", pero en esta ocasión no ha podido actuar porque "mi seguridad corría peligro", tal como explicó durante su intervención esta tarde en un programa de Telecinco.







Desde la sociedad de festejos de Tuilla aseguran que intentaron convencer al representante de Kiko Rivera para que éste subiese al escenario, donde ya habían actuadoPero al final el Dj se marchó y la comisión de fiestas tuvo que anunciar que el cambio de planes.ya que dispone de matrícula y todos los datos necesarios para hacerlo.