Kiko Rivera se va de Tuilla sin actuar tras un altercado: "Pasé mucho miedo, me amenazaron"

Kiko Rivera no se subió al escenario de las fiestas de Tuilla. La actuación estaba programada para la madrugada del domingo, tras "Los Chunguitos", pero no se celebró. Integrantes del equipo que acompaña al Dj comunicaron a la sociedad de festejos de la localidad langreana que la actuación quedaba suspendida por motivos de seguridad, según aseguró el colectivo. El hijo de Isabel Pantoja lo explicó ayer por la tarde, unas horas después, en las redes sociales y en televisión: "Pasé uno de los peores momentos de mi vida y mucho miedo. Recibí amenazas de muerte".

Al parecer un coche aparcado cerca de la carpa donde tenía que actuar impedía el acceso del vehículo en el que Kiko Rivera pretendía hasta el escenario. El propietario, al pedirle que lo retirase, habría proferido presuntamente amenazas, lo que motivó que Kiko Rivera se marchase, le dijo el equipo del Dj a la sociedad de festejos de Tuilla, que vio como a pocos minutos de que tuviese que subir al escenario, pasadas las dos y media de la madrugada, se marchó. La comisión de fiestas, que solo pudo hablar con su representante y no con Kiko Rivera, considera que fue "poco profesional".

Kiko Rivera indicó, en Telecinco, que accedía con su equipo en coche al lugar de la fiesta y que se encontraron con un coche "que obstaculizaba el paso". Le pidieron "amablemente" al propietario del vehículo que lo retirase. En ese momento, relató el hijo de la tonadillera, "se bajó un señor, si se le puede llamar señor, totalmente fuera de sí, empujando y diciendo que no quitaba el coche". Indicó asimismo que le dio puñetazos al coche en el que viajaban.

"Me dijo que como se me ocurriera bajar del coche me iba a apuñalar y a matar", resaltó el Dj en una conexión para la televisión desde Mojácar (Almería). Al preguntarle sobre si había presentado denuncia indicó que no, que casi no había tenido tiempo de descansar y que hoy su equipo, dijo, "se pondrá con todo esto" ya que "tiene todos los datos necesarios", añadió. En aquel momento ni el Dj ni los integrantes de su equipo llamaron a las fuerzas de seguridad del Estado para que actuasen, comentó. Kiko Rivera aclaró que el coche en el que viajaba no podía acceder por otro sitio y cree que "estaba puesto ahí adrede, no por casualidad". "Yo pasé un miedo tremendo", aseguró. La cancelación de la actuación programada en las fiestas de Tuilla se debió, recalcó, a que "mi seguridad no estaba garantizada". "No era un insulto, era una amenaza de muerte", aseveró, y consideró que no debía "arriesgar".

"No he cobrado, al no realizar mi trabajo no tengo por qué cobrar nada", remarcó y pidió disculpas a las personas que habían acudido a Tuilla para asistir a su actuación. Horas antes la sociedad de festejos de Tuilla había señalado: "No tenemos previsto pagarle ya que no realizó la actuación". La comisión intentó convencer al representante del hijo de Isabel Pantoja para que éste subiese al escenario e incluso se desplazó hasta el hotel donde se alojaba. "A Kiko Rivera no lo vimos, solo nos atendió su representante", manifestaron.

El Dj se marchó y la comisión de fiestas tuvo que anunciar el cambio de planes a las alrededor de 3.000 personas que se habían congregado en la localidad langreana, que expresaron su descontento. La cancelación de la actuación de Kiko Rivera no detuvo la fiesta. La sociedad de festejos ha mostrado su agradecimiento a Dj Andrés, que se encargó de amenizar la velada tras la actuación de "Los Chunguitos", y considera que la cancelación fue una medida "excesiva". Tuilla celebró ayer la tradicional "jira".