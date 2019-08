"Aquí hacía falta, es una alegría", afirma la lotera de Figaredo que dio 56.362 euros

"A ver fía, a ver si yes tú". Esa era la frase que ayer le decía María José Borrás a todos los clientes que entraban en la librería-despacho de loterías que tiene en la localidad de Figaredo, en la que se selló un boleto con un premio de segunda categoría del Gordo de la Primitiva, que en la noche del domingo dejó más de 56.000 euros en la localidad. El premio más grande que se ha dado en la administración.

"Me llamó de noche un cliente cuando lo vio en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA y pensé que era una broma", afirmaba, sin poder perder la sonrisa, la lotera. Pero al poco, recibió otra llamada. La identidad del agraciado era una incógnita. "Tengo mucha gana de que le haya tocado a alguien de aquí porque el dinero hace mucha falta, ya ves como están las Cuencas y Figaredo", apunta María José Borrás, que con cada cliente, repite la misma operación: "A ver, a ver... pues no, no yes tu", va recitando nerviosa cada vez que comprueba un boleto del Gordo.

El despacho se encuentra dentro de la librería Borrás de Figaredo, un negocio con historia. El del domingo es el mayor premio que ha repartido. Anteriormente, había dado uno de 40.000 euros, y cuando aún existía la peseta, uno de 6 millones. "Ojalá sigamos dando alegrías", indicó Borrás.