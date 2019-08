Los vecinos convocarán una movilización comarcal por el futuro de la línea de Feve

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de la antigua Feve en Langreo proyecta una movilización del valle del Nalón para reivindicar la línea Gijón-Laviana y la conclusión de las obras de eliminación del corsé férreo en La Felguera y Sama. El colectivo prevé reunirse en septiembre con todos los grupos políticos de la comarca para trasladarles la propuesta, aseguró ayer el portavoz, David García tras reunirse con el gobierno langreano.

El encuentro no ha provocado un cambio en los planes de la plataforma de continuar con las protestas que exigen la reanudación de las obras del soterramiento. "No vamos a paralizar las movilizaciones", señaló García. La Alcaldesa, Carmen Arbesú, confía en que el convenio sea firmado por el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), el Principado y el Ayuntamiento "en septiembre y que la obra se licite en octubre". "Somos optimistas y tenemos confianza plena", aseguró. El próximo mes se reunirá con representantes del organismo ferroviario.

El equipo de gobierno municipal les entregó a los integrantes de la plataforma una copia del borrador del convenio que permitirá que se retomen los trabajos para que el tren pueda circular por el túnel. "Lo podían haber hecho anteriormente", comentó el portavoz del colectivo, que valorará su contenido cuando lo analice detenidamente la plataforma. Aunque sí destacó que existe un cambio de anualidades y un retraso en los plazos de finalización de la obra de instalación de las vías, que, consideran, "no son satisfactorios". "El primer convenio se firmó en 2006 y estamos en 2019 hablando de que terminaría en 2022. Los vecinos de Langreo están hartos de falsas promesas", recalcó el portavoz del colectivo que ha organizado en los últimos años protestas para exigir celeridad en los trabajos.

La movilización que se prepara pretende que los habitantes del valle "tomen conciencia respecto al futuro de esta obra y de la línea Gijón-Laviana, que lleva un millón de viajeros perdidos en estos diez años de obras", manifestó. Se refirió también al "déficit de mantenimiento de la línea y de los convoyes". David García hizo hincapié en que el gobierno langreano no se ha reunido todavía con el Adif para analizar este convenio. Indicó que en esta etapa con un Gobierno central en funciones podría ocurrir que hasta que no haya nuevo gobierno el organismo ferroviario no firme, lo que conllevaría a una demora en los plazos y en la ejecución de la obra.

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías se ha interesado por la valoración que tienen los técnicos sobre el convenio remitido por el Adif. Al nuevo ejecutivo municipal le trasladaron que "venimos con ganas de trabajar y ellos nos pidieron lealtad, que tiene que ser recíproca". El Adif elaboró un nuevo convenio después de que el Ministerio de Hacienda considerase que la modificación del documento era insuficiente y era necesario uno nuevo para instalar la llamada superestructura ferroviaria (vías, catenaria y sistemas de señalización).

La Alcaldesa mostró su intención de "lograr que la obra avance y se ejecute de una vez". Afirmó que aunque haya un gobierno en funciones "no hay parálisis" y que se reunirá con el Adif.