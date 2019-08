Un Descenso por todo lo alto

"Cuéntame un cuento", "20 de abril" o "La senda del tiempo" fueron algunas de las canciones que se pudieron escuchar en el concierto de "Celtas Cortos" que sirvió para poner el broche de oro a las celebraciones del Descenso Folclórico del Nalón en Laviana. Pablo Vázquez, presidente de la asociación de "Amigos del Descenso Folclórico del Nalón", aseguró además que habían sido unas celebraciones "de récord", tanto en inscripciones, como en público como en ventas en los locales hosteleros lavianeses. Además, con un muy bajo nivel de incidentes, más allá de torceduras en el Descenso propiamente dicho.

"Ha sido muy positivo y nos hemos superado con respecto al año anterior", destacaba Vázquez, asegurando que los hosteleros también le habían transmitido esa sensación. "Me han llegado a decir que las consumiciones aumentaron entre un veinte y un treinta por ciento sobre los datos del ejercicio pasado", subrayó, añadiendo que "ha sido un éxito absoluto". También fue positivo el balance de seguridad a la espera de contar con los informes definitivos sobre las actuaciones llevadas a cabo durante estos días. El presidente de la entidad afirmó que, tanto la Policía Local como Protección Civil, "me han transmitido que no hubo incidentes de gravedad, tanto a nivel policial como sanitario". Eso sí, hubo más torceduras que otros años durante el Descenso, que se debió, como apuntó Vázquez, "a que el río estaba cambiado por las riadas de principios de año, eso hizo que hubiera alguna incidencia más que de costumbre".

Si el sábado, cuando se celebró el Descenso propiamente dicho, fue el día de mayor afluencia con más de 4.000 participantes, la jornada del lunes, con el concierto de "Celtas Cortos", tampoco estuvo nada mal. A pesar de que el tiempo no parecía acompañar demasiado, fueron muchos los que se acercaron hasta el prao Nardón para ver a la banda vallisoletana en concierto, convirtiendo este acto en otro de los grandes éxitos de esta celebración.

¿Y ahora? Pues tras ensuciar el río, toca limpiarlo. La tradicional sextaferia en el río Nalón tendrá lugar el próximo sábado en horario de mañana, tal y como confirmó ayer Pablo Vázquez. Como cada año, desde la asociación de "Amigos del Descenso Folklórico del Nalón" se pide la máxima colaboración, sobre todo entre los que una semana antes formaron parte activa de la fiesta. Eso sí, la concienciación ambiental de los participantes es cada vez más clara, por ello las últimas sextaferias en el Nalón han sido mucho más rápidas con el trabajo casi rematado a media mañana.

El Descenso Folklórico del Nalón continúa a la espera de conocer si se le reconoce como Fiesta de Interés Turístico Nacional, una distinción a la que aspiran desde el año pasado y que supondría un importante revulsivo para la celebración. Desde la entidad confían en tener una pronta respuesta a su solicitud.