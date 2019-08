La oposición culpa a la Alcaldesa de romper el "consenso" sobre el soterramiento

Tanto la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de la antigua Feve como los grupos municipales de Unidas por Llangréu y el PP demandan al equipo de gobierno municipal que se recupere el "consenso" con la obra. El colectivo se reunió ayer con los grupos de la oposición langreana (Ciudadanos no pudo asistir) un día después de ser convocados por el ejecutivo local para analizar la marcha de los trámites para que se pueda abordar la instalación de la superestructura ferroviaria (vías, catenaria y sistemas de señalización). Los portavoces de las tres formaciones fueron convocados debido a que no estaban citados al encuentro del día anterior a pesar de que la plataforma lo había pedido previamente.

"Solicitamos que haya consenso con esta obra, lo que no ocurre", afirmó el portavoz de la plataforma David García, que pidió a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, y al PSOE que convoque a los sindicatos, partidos políticos, comerciantes y empresarios para formar un frente común. Jesús Sánchez, de Unidas por Llangréu, destacó que en este caso la Alcaldesa "ha demostrado que ha priorizado los intereses de su partido por delante de los intereses de los vecinos". El exregidor hizo un llamamiento al ejecutivo municipal a que "vuelva al consenso" porque no es lógico que "se reúna primero con el Gobierno regional y después con los grupos de la oposición". El equipo de gobierno anterior (de IU y Somos) convocaba "reuniones de forma conjunta, lo que evitaba suspicacias", aseveró el portavoz de Unidas por Llangréu.

El consenso, manifestó la portavoz del PP, María Antonia García, "no lo rompimos ni la oposición ni la plataforma, fue el gobierno local con otras formas al negarnos información, lo que no había ocurrido hasta el momento". El convenio remitido por el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) es, indicó, "similar al aprobado en marzo aunque se amplía el plazo fijado para el final de las obras a 2022". "Si este es el gran logro o heroicidad que nos presentan nos parece bastante atrevido por su parte", añadió.

García recordó que los presupuestos del Estado vigentes "son los de 2018, del Gobierno del PP, que incluían una partida de 20 millones de euros para el soterramiento". El PP, comentó, "no pondrá obstáculos para aprobar el nuevo convenio pero tampoco rompimos ningún consenso".

El portavoz de Unidas por Llangréu subrayó que en la comisión extraordinaria solicitada para analizar la tramitación del soterramiento su grupo pedirá a la regidora "que cambie su actitud". Esa sesión no ha sido aún convocada. "Aún estamos dentro del plazo establecido para fijar la fecha de la comisión", dijo.

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías denunció que el Principado "no está cumpliendo con lo establecido para el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) del barrio de El Puente. "En marzo de 2018 el entonces consejero de Infraestructuras afirmó que se licitaría en abril pero no se hizo", apuntó García, que considera que ya se podría ejecutar la obra y que no tiene que esperar a los trabajos de urbanización de los terrenos liberados con el soterramiento. Además, pidió a los dos partidos que apoyen la movilización del valle que empezarán a preparar el próximo mes.