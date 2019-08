El escritor Albino Suárez denuncia "amenazas de muerte" de un vecino

El escritor lavianés Albino Suárez denunció ayer públicamente haber recibido "amenazas de muerte" por parte de un vecino del edificio donde reside en la Pola. Tal y como explicó, no existe relación alguna entre ambos, "ya que no sé ni cómo se llama", aunque todo pudo comenzar hace mes y medio tras un encontronazo que tuvieron en la calle cuando el vecino se le cruzó con la moto en una zona peatonal.

"Iba camino al Ayuntamiento de Laviana cuando me crucé con una moto que iba por circulando por la calle", explicaba ayer el escritor. El motorista paró el vehículo, se quitó el casco, y Suárez reconoció que era un vecino suyo. "Me dijo, 'ya te diré yo por dónde tienes que pasar, y si no, cuando te tire de la escalera abajo lo vas a saber'". El motorista, un joven de entre 25 y 30 años, según el escritor, reside en su mismo edificio.

Tras este suceso, y al cabo de un mes, "salía de casa cuando lo vi sentado frente al portal y se me volvió a encarar", apuntó el lavianés. "Me preguntó que si ya sabía por dónde tenía que pasar, además de increparme diciéndome que me la tenía jurada y que me iba a machacar la cabeza", aseguró. Entre otras lindezas, el vecino, según el prolífico autor, le espetó que le odiaba y que cuando menos lo esperase "aparecía tirado en una cuneta". El último de estos episodios, según explicó Albino Suárez, se produjo el pasado sábado, alrededor de las tres y media de la tarde: "Cuando salgo del portal me lo cruzo y me dice, 'caguendiós, no cierres la puerta, te voy a machacar'". Esta vez los hechos fueron presenciados por otro vecino.

Tras lo ocurrido, Albino Suárez asegura estar "preocupado" porque "no hay ninguna razón para que me ocurra esto, porque a este joven no le conozco de nada más allá de saber que vive en mi edificio, y con su familia tengo una relación cordial de saludarnos cuando nos encontramos". El escritor acudió a la Guardia Civil para tratar de denunciar lo ocurrido pero, según explicó, "sólo me tramitarían la denuncia por el juzgado y no quiero pasar por ese proceso".

Albino Suárez, que cuenta con 86 años, es un prolífico escritor con tantas obras publicadas como años tiene. Su última publicación, "Un libro con muchas historias", con su concejo como centro de la narración, salió a la luz hace escasos meses.