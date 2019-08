Los pescadores denuncian al Principado y la Confederación por hacer un dique en Nalón

La asociación de pescadores "Amigos del Nalón" ha denunciado, mediante un escrito, al Principado y a la Confederación Hidrográfica del Norte por la realización de un dique en el río Nalón, en medio del coto de pesca sin muerte de Laviana, que no contaba con la correspondiente autorización. Además, como aseguran, tampoco se tomaron medidas correctoras previas. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) también ha denunciado por su cuenta estos trabajos, tal y como afirmaron los pescadores del Nalón.

El escrito de denuncia, presentado ayer por registro, va dirigido al consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ya que la sección de Pesca está incluida dentro de esta consejería. En el documento, que firma Arturo Álvarez, presidente de la entidad, se da cuenta de que el pasado día 16 "se realizó una intervención con maquinaria pesada en el coto sin muerte de Laviana, a la altura de la localidad de Iguanzo". Esta intervención consistió, según explican, en "la construcción de un dique o represa, perpendicular al discurrir de las aguas, de aproximadamente dos metros de altura y provista de un plástico para evitar filtraciones". Estos trabajos, según los pescadores, suponen "una grave infracción". Y es que, como aseguran, se han vulnerado varios artículos de la ley sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales.

La asociación asegura que "no se efectuó una pesca eléctrica previa, que es indispensable y anterior a cualquier actuación con maquinaria dentro del curso fluvial como medida de protección de la fauna piscícola para evitar enterramientos y asfixia por enturbiamientos". Pero no sólo eso, "no hay constancia de que haya habido un escrito, con fecha y hora, del registro de solicitud de la obra en este punto del coto sin muerte". Tampoco hay constancia, aseguran, "de autorización por escrito con fecha y hora de registro del oportuno permiso". En este sentido, Arturo Álvarez señaló que, cuando pidieron explicaciones, "el jefe de servicio de la sección de Pesca nos dijo que había autorizado personalmente estos trabajos".

Asimismo, dan cuenta que el día de las obras el caudal "se vio gravemente alterado al anteponer en la construcción de la presa un plástico al objeto de minimizar en todo lo posible las filtraciones de agua, por lo que aguas abajo casi no existía circulación de caudal". De este modo, "el llenado del dique duró todo el día, como ha quedado dicho, por el escaso caudal que recibía y las ligerísimas filtraciones que se podían producir". En su denuncia, la asociación "Amigos del Nalón" también hace referencia a que no les consta "comunicación ni presencia" de la guardería del río para el seguimiento de la actividad. Como consecuencia de estos trabajos, "se produjo un denso enturbiamiento por lodos y su disolución aguas abajo no fue posible por la falta de caudal circulante hasta su llegada a la salida del canal de Curuxera". Por ello, vieron en la zona afectada "peces obligados a salir a respirar o buscar oxígeno a la superficie del agua por causas del enturbiamiento y la práctica inasistencia de lámina de agua".

La denuncia, donde los pescadores piden que se depuren responsabilidades, se lleva ante la consejería de Infraestructuras, pero también a la Confederación Hidrográfica del Norte porque "estaba presente un representante en el momento de la ejecución de las obras". Asimismo, tal y como confirmó Arturo Álvarez, en el caso de que el Principado haga caso omiso a esta denuncia, "estamos valorando presentarla correspondiente denuncia por estos trabajos ante la Fiscalía ambiental".