La alcaldesa de Langreo replica al PP: "Nunca se interesó por el soterramiento"

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, salió al paso de las denuncias vertidas contra su persona un día antes por el PP en relación al proyecto de soterramiento de las vías de Feve. Los populares acusaban a la regidora de "mentir " y de "falta de transparencia" y anunciaron que solicitarían una reunión con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para pedirle explicaciones por los retrasos en el proyecto. Arbesú pidió al PP "que abandone la sobreactuación en su postura sobre el soterramiento", dando cuenta de que, hasta ahora, "no les había preocupado, les había dado igual". También rechazó la falta de transparencia denunciada: "¿Qué gano yo ocultando un convenio que nos interesa ver firmado cuanto antes", señaló.

Los populares "deberían centrarse y tranquilizarse, porque esta vez vamos a firmar ese convenio y se va a iniciar la obra", aseguraba Arbesú respecto a las declaraciones del diputado popular Álvaro Queipo sobre la petición de una reunión con Adif para exigirles explicaciones. Queipo hablaba, además, de que el Gobierno de Mariano Rajoy había consignado una partida en los Presupuestos Generales del Estado que el actual Ejecutivo socialista podía utilizar. Un dinero, como señaló ayer la alcaldesa, "que no cubre el presupuesto total del proyecto".

Arbesú aseguró que "llama poderosamente la atención que, ahora que tenemos encima de la mesa un convenio que no causa ningún perjuicio al Ayuntamiento de Langreo, al PP le interese mantener una reunión con Adif e interesarse por lo que llaman retrasos acumulados". Y es que, según la regidora, "hasta ahora no les habían preocupado, les había dado igual, habían secuestrado los fondos mineros para que ese convenio no fuera adelante". De hecho, "no dieron ni un solo paso en los cuatro años de gobierno local de Izquierda Unida y Podemos, pero ahora están preocupados", consideró.

El borrador del convenio lleva más de diez días a disposición de todos los grupos municipales de Langreo, lo que suscita en Arbesú dudas sobre la intención de esa postura de los representantes del PP. "En cuanto a que la alcaldesa oculta información y oculta el convenio, solamente dejo una pregunta en el aire, ¿qué gana el equipo de gobierno? ¿qué gano yo ocultando un convenio que nos interesa ver firmado cuanto antes?", subrayó, destacando que "queremos que lo conozca toda la oposición y que esté sobre la mesa para que las obras se inicien con la mayor brevedad posible, eso cae por su propio peso y al PP los árboles no le dejan ver el bosque".

El diputado popular Álvaro Queipo se trasladó hasta la nueva estación de Feve de Sama, que se encuentra cerrado, para anunciar que su grupo parlamentario pretendía pedir explicaciones a Adif por los retrasos en el proyecto. Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, María Antonia García, censuró la actuación del gobierno local respecto al necesario convenio.