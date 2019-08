El despacho de loterías de Sotrondio entrega 46.586 euros del Euromillones

"Cuando supimos que habíamos dado un premio de Euromillones no pude ni dormir en toda la noche, me temblaba todo". Así explicaba ayer la lotera Soledad Gonzalo, que regenta un despacho de lotería en Sotrondio, lo que sintió al saber que habían entregado 46.586 euros al haber acertado uno de sus clientes cinco números del sorteo de Euromillones del pasado viernes. Y a pesar de que no es la primera vez que dan un premio destacado, "hemos dado muchos a lo largo del tiempo, ya que el despacho lleva abierto desde el año 1969, me hace mucha ilusión que el dinero llegue a gente que lo necesita, es como si me hubiera tocado a mi". Eso sí, la lotera aseguró ayer que, de momento, desconocía la identidad del afortunado: "Eso será a partir del lunes, porque los clientes suelen venir ese día para echar los sorteos de toda la semana y hasta entonces, no sabremos quién ha sido el afortunado".

Y es que es tal la confianza que tienen los clientes en Soledad Gonzalo que "siempre nos han venido a decir que han sido ellos los afortunados, aunque yo no puedo desvelar su identidad por secreto profesional". Entre estos premios, el más destacado fue uno de la Lotería Primitiva que dieron en 2015. "Fueron 539.512 euros, y el afortunado vino a contármelo, aunque no en el momento, ya que tuvo que pasar un tiempo para asimilarlo".

Eso sí, todo el mundo ayer en Sotrondio sabía que Soledad Gonzalo había dado el premio del Euromillones. "Llevan toda la mañana viniendo a preguntar si ha venido el agraciado, pero la verdad es que de momento no sabemos nada", destacó. Eso sí, espera que sea alguien que lo necesite "porque la verdad que hay mucha necesidad en las Cuencas".

El despacho de loterías fue inaugurado por el padre de Gonzalo en el año 1969, "cuando sólo había Quiniela", asegura la lotera de Sotrondio, aunque después llevaría las riendas su madre. "Yo llevo al frente del despacho unos veinticinco o treinta años, pero ya de mucho antes trabajaba en él ayudando a mis padres".