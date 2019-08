Los pescadores denuncian que un vertido mató a "cientos de truchas" en Caso

Un grupo de pescadores dio ayer, a última hora de la tarde, aviso al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) de la existencia de un vertido, "con olor a químico" que habría podido matar a "cientos de truchas" en el concejo de Caso. El vertido se habría producido en la zona comprendida entre Campo de Caso y Veneros, en el entorno del coto de pesca sin muerte.

Se trata, tal y como explicaron los pescadores, de una zona de especial valor para la especie, ya que es un entorno con "trucha autóctona", muchas de ellas de gran tamaño, ejemplares criadores que ayudan a repoblar el río de forma natural. Al descubrir muchas truchas muertas y un "olor a sustancia química", con el agua "más pringosa", los pescadores llamaron al 112, que a su vez los puso en contacto con el Seprona, al que se le dio la alarma. Afirman además que "no es la primera vez" que se encuentra algún tipo de vertido en la zona, y que se denunció el pasado invierno, pero en aquella ocasión no fue tan grave, porque no se produjo mortandad. Entre los ejemplares hallados muertos ayer hay peces de todos los tamaños, alguno de hasta 74 centímetros de largo y 5 kilos de peso: un titán entre las truchas.