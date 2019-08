El río Nalón, como los chorros del oro

La asociación "Amigos del Descenso Folklórico del Nalón", encabezada por Pablo Vázquez, cumplió ayer con la tradicional sextaferia de limpieza del río, una semana después de la celebración que este año reunió cuarenta embarcaciones con 4.058 participantes. Una cita a la que respondieron los lavianeses, formando una cuadrilla de limpieza de unas cuarenta personas. "Nunca antes habían venido tantos a limpiar el río", aseguró Alberto García, de la peña "Barettini", que es uno de los que nunca faltan a la sextaferia.

Quizá por la buena afluencia o porque el río estaba mucho más limpio que en años anteriores, la sextaferia se despachó en apenas dos horas. De este modo, al mediodía ya sólo quedaban por recoger las últimas bolsas de basura. El punto de encuentro, como viene siendo habitual, se fijó en el puente de La Chalana, caminando hasta Puente d'Arcu. Una vez allí repitieron el camino que realizaron las carrozas. Eso sí, entre los restos encontrados no había ni rastro de las embarcaciones, ya que muchos acuden el día después del Descenso para recoger estos restos que posiblemente reutilizarán en las posteriores ediciones. Sí se encontraron objetos variados, como un gorro de "Supermario", que formaba parte del disfraz de alguno de los participantes.

Javier Rodríguez, de la peña "Les Llanes", no quiso perderse la sextaferia. "Venimos todos los años, desde que empezamos a hacer el Descenso porque hay que mantener el río limpio siempre, está bien ir de fiesta, pero también hay que limpiar". Una opinión que también guardaba Alberto García: "Tenemos que remar todos en la misma dirección, lo pasamos muy bien el sábado pasado y ahora toca ayudar a limpiar el río". Eso sí, al igual que sus compañeros, aseguró que "tampoco había tanta basura como en años anteriores, aunque creo que nunca ha venido tanta gente como este año a limpiar". Otra que tampoco se perdió la sextaferia fue Andrea Fernández, de la peña "Carrio". "Es el segundo año que venimos a recoger la basura en el río, es importante venir a esta sextaferia porque al igual que todos vamos al Descenso, todos deberíamos ir a limpiar el río, el Descenso no es sólo fiesta". Y entre la cuadrilla de limpieza destacaba, sobre todo, una pequeña niña, Aina Mesa, que acudió para acompañar a su madre en las labores de limpieza. La pequeña afirmó que "me lo pasé muy bien en el Descenso, iba vestida de 'Pantera Rosa'".

La sextaferia de limpieza del río se hace a la semana del Descenso, un desfile en el que los miembros de la peña "LDP (Los del patio)" se alzaron con la "Sopera", el galardón que reconoce a la mejor embarcación, con la carroza "El cuéllebre y la xana de folixa otra vegada". El segundo lugar fue para "Les Llanes", por la embarcación "Esquimales por el Nalón porque Siberia no va mejor". Las dos peñas ocuparon ya el pasado año esos mismos lugares dentro del podium del Descenso.