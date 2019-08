El alcalde de Caso denuncia el reiterado incumpliento de la normativa sobre basura

"Hemos vuelto a llenar tres camiones de basura fuera de su sitio, es impresionante y no se ajusta a la realidad del concejo". Así de crítico se mostraba ayer el alcalde de Caso, Miguel Fernández, con el balance de la última campaña realizada por el Ayuntamiento para recoger estos vertidos. El regidor volvió a pedir "civismo" a los vecinos para sacar la basura y, sobre todo, los enseres, como muebles o electrodomésticos usados "los días que corresponde". Ya que la práctica normal parece ser totalmente contraria, dando una imagen bastante deplorable de los pueblos.

En esta última campaña se pudieron recoger, según Fernández, algo más de veinte toneladas de basura, "lo que supuso estar trabajando durante doce horas para tenerlo todo limpio, no es normal". No quiso el regidor denunciar la posibilidad de que vecinos de otros concejos utilicen el de Caso como vertedero, pero sí hizo hincapié en que "no puede ser que ocurra esta situación, además, esto no pasaba antes".

De hecho, es tal el incremento de la basura, que les obligó a cambiar el sistema de recogida. "Antes utilizábamos un camión de la Mancomunidad del Valle del Nalón, pero era muy pequeño, y el trabajo que ahora se hace en un día podría alargarse hasta siete". El problema se da a pesar que desde el Ayuntamiento se han llegado a colocar bandos, en los puntos de recogida de basuras, donde se explica que la recogida de enseres se realiza todos los días 22 de los meses pares, es decir, febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Los enseres, como explica el bando, deberán sacarse el día anterior al prevista para la recogida para evitar la acumulación innecesaria en los sitios de recogida. Pero pese a las advertencias, "siguen haciendo lo que quieren, cuando no se dan cuenta de que va en detrimento del pueblo, con lo que les afecta más de lo que creen".