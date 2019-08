El nieto de "La venganza de Don Mendo"

Se abre el telón. El sábado 7 de septiembre, se representa la obra "La venganza de Don Mendo". Será en la Casa de Cultura "Teodoro Cuesta" de Mieres y se subirán a las tablas los intérpretes del grupo "Recuerdo" de Madrid. Son actores "amateur", pero en el cartel hay un nombre que llama la atención: Tate Muñoz-Seca, amante del teatro y nieto del escritor Pedro Muñoz Seca. Aquí lo curioso: Pedro Muñoz Seca, de la "Generación del 14", es el autor del libreto original de "La venganza de don Mendo". Tate Muñoz-Seca interpretará a Don Nuño, el padre de la protagonista (Magdalena).

¿Qué se siente cuando uno se sube al escenario para interpretar una obra escrita por un abuelo ilustre? Lo primero, responsabilidad: "La verdad es que nos preparamos muchísimo y lo normal es que salga muy bien la obra. Incluso gente amante del teatro dice que verdaderamente el grupo 'Recuerdo' lo hace muy bien y que parecemos profesionales, cosa que no somos en absoluto", dice Tate Muñoz-Seca. Y no hay ventaja en interpretar a un personaje escrito por su abuelo porque, según dice, "llevo doce años en el grupo y he representado a muchos personajes, y yo creo que lo que hay que hacer es meterse en el personaje, sea cual sea". En "La Venganza de Don Mendo" interpreta a Don Nuño, que es ya "como parte de la familia". "Llevo muchos años representándolo, pero nunca puedes estar seguro de que estás metido totalmente en el personaje porque cada día ves matices nuevos", señala. Y añade que "lo que no hay que hacer es mecanizarlo y hacerlo siempre de la misma manera, todos los días se aprende algo".

Es crítico con su propio trabajo. Como crítica fue muchas veces la obra de su abuelo. Como su aplaudida "Anacleto se divorcia", que puso al público en pie en el estreno. Y eso que era el año 1932, y el tema del divorcio ardía a medias voces: "Mi abuelo era una persona muy valiente y con lo que no estaba de acuerdo lo ponía en una obra. 'Anacleto se divorcia' es una comedia muy divertida y fascinante", explica. Y va más allá: "Era (Pedro Muñoz Seca) una persona que representaba lo que sentía en el teatro. En aquella época había una censura tremenda, ahora es mucho más elástica, siempre que no se digan barbaridades se permite".

Y mirando atrás, también recuerda que "también antes había más afición al teatro, quizás porque no había televisión". Desde su punto de vista, ahora, "está empezando a valorarse más. Fue un poco olvidado porque el cine ha hecho muy buenas películas, pero el teatro siempre ha tenido un público fiel".

Él es uno de los que nunca se pierde una buena obra. "Lo que más me gusta es la comedia, porque una persona ha escrito algo para que otra se divierta y olvide sus penas, y me parece una maravilla", señala. Aunque también se confiesa "casi adicto" a las obras de Agatha Christie.

Si hacer reír es una maravilla, lo que hace su grupo es pasión pura. "Todo lo que hacemos es gratis, voluntario y para ayuda de ONG, asociaciones... En el grupo nadie se dedica ello profesionalmente, solo somos amantes del teatro dispuestos a ensayar muchas horas". Y a comerse el mundo, porque "vamos allá donde nos necesiten y nos quieran". Este año ya han actuado en Bilbao, Villaviciosa y Jaén. En un par de semanas, llegarán a Mieres.

Viene de una familia con tradición de escritores, aunque al primero que se le ocurrió subirse a las tablas fue a él. A ver si se "moja" en esta última pregunta: ¿Cuál es su obra favorita escrita por su abuelo? Y sí, responde: "A mí la que más me gusta es 'La venganza de Don Mendo', pero hay muchísimas que me gustan". Y nombra otras tres: "Los extremeños no se tocan", "Usted es Ortiz" y "El verdugo de Sevilla". Además de su abuelo, hay otros dramaturgos a los que ha seguido con ahínco: Jardiel, Jardiel, Mihura, Alfonso Paso? En definitiva, "todos los buenos autores de teatro". Pero si tiene que declararse, se declara "muñoz-sequista".