Los vecinos piden desligar la partida del soterramiento de las mejoras en la línea

La Plataforma del Soterramiento de Vías en Langreo reclamó ayer que el convenio para culminar la obra incluya exclusivamente el dinero necesario para eliminar el corsé férreo y no financiación para actuaciones para mejorar la línea Gijón-Laviana. En una línea similar se expresó el PP, que aseguró que esas obras complementarias, a pesar de ser "importantes y necesarias", deben ir por otra vía. Unidas por Langreo, por su parte, criticó "las actitudes de desprecio, oscurantismo y prepotencia" de la alcaldesa langreana, Carmen Arbesú, a la que acusó de "buscar el enfrentamiento con todos".

Tras seis meses de trámites para modificar el convenio original y permitir que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se hiciera cargo de la superestructura (instalación de vías, catenaria y señalización), el Ministerio de Hacienda ordenó en abril que se anulara todo el procedimiento, al entender que era necesario firmar un nuevo documento y no era válida una modificación.

El borrador del nuevo convenio remitido al Principado y al Ayuntamiento fija la finalización de las obras en 2022 y una incluye una inversión de 49,3 millones para costear la instalación de las vías en el falso túnel (a cargo del Adif) y para afrontar la urbanización de los terrenos liberados (asumida por el Gobierno regional con fondos mineros). La mayor parte de ese dinero (unos cuarenta millones) es para la superestructura y para otras obras en la línea.

"No se deben incorporar a esta obra partidas económicas que no son precisamente de ella sino de la línea Gijón-Laviana y por lo tanto le pedimos que como Alcaldesa así lo haga saber al resto de administraciones con el fin de no dotar algo que no pertenece a dicha obra", indicó la Plataforma en una carta remitida a la Alcaldesa. También esgrime el colectivo que el escrito es "idéntico" al rechazado por Hacienda, "salvo el artículo 8 del nuevo borrador que viene a indicar que con la firma de este convenio viene establecida la anulación del anterior; ¿por qué en abril se desecha y ahora vale todo su contenido incorporando dicho artículo?".

También pide la puesta en marcha del PERI de El Puente y anuncia que seguirá reivindicando el "fin del soterramiento y el futuro de la línea". El PP coincide a la hora de reclamar que se desliguen las partidas. "Le guste o no a la señora alcaldesa, fue un gobierno del PP el que desbloqueó el problema del soterramiento y la prueba son los Presupuestos Generales del Estado de 2018" con "una partida presupuestaria suficiente para la financiación de las obras de la superestructura, que es la que atañe al soterramiento, los 20 millones y no los 40 que el Gobierno de Sánchez se saca de la chistera para hacer otras actuaciones" que a pesar de ser "importantes y necesarias, nada tienen que ver con el proyecto que nos ocupa". "En este asunto ha actuado sin transparencia y bastante altanería", indicó la portavoz del PP, María Antonia García.

Por su parte, el edil de Unidas por Langreo, Antonio Giganto, señaló que "la actitud provocadora del gobierno socialista y de su alcaldesa con el soterramiento de la vías de Feve, busca el enfrentamiento y la división política y social. Es patético que se haya esperado al final del plazo de quince días hábiles para convocar" la comisión de Urbanismo "y además hacerlo incumpliendo los dos días hábiles para su celebración".