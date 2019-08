Concierto de jazz, hoy en los "Atardeceres musicales" de Laviana

Los Jardines de Palacio Valdés, en Entralgo (Laviana), acogen hoy, a las 20:00 horas, un nuevo encuentro de "Aterdeceres musicales" con la actuación de jazz de Alfredo Morán.

El autor interpretará temas de sus dos últimos trabajos, "Sensaciones" y "Three for Three", y estrenará algunos del próximo, titulado "El sueño de Clara", que verá la luz en octubre de 2019. En el concierto le acompañarán Mero Gutiérrez, en el saxo y flauta, Alejandro San Pelayo, en el contrabajo, y Manu Molina, en la batería.

Se podrá disfrutar de una actuación de jazz fusión con "mucha energía, un ritmo contundente arropado con armonías sugerentes creando una atmósfera especial y contemporánea".