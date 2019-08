Una emprendedora que busca salir a flote

Hace un año y medio, la propietaria de Vive Wellness, Mayte Montes, tuvo que trasladar su negocio debido a una obra mal ejecutada que causó daños en el local y por la que se inundó su centro. Ahora, 18 meses después, la historia se repite.

El pasado mes de julio, la empresaria premiada como "Emprendedora de Langreo" en 2017 por su proyecto de bienestar deportivo, emocional y mental, se vio obligada a cerrar las puertas de su nuevo local, hasta solucionar los problemas.

La avería se detectó en una de las salas dedicadas a las actividades para embarazadas. La humedad del sótano que está justo debajo comenzó a extenderse por las paredes de la estancia y llenar el suelo de agua, de tal forma que los tatamis se mojaban y las condiciones no eran seguras para los usuarios. "El sótano está completamente inundado, al principio no me afectaba porque no lo utilizo para las clases, pero empezó a filtrar el agua y aquí la gente se tumba en el suelo. Si está mojado, no se puede dar clase", asegura Montes.

Tras el cierre de esa sala llegó el de la contigua, la sala dedicada a los bebés, en la que estaban las cunas y el resto de actividades a realizar. Un clase que también hubo que suspender debido a la humedad que se iba extendiendo. En otra sala, los olores del edificio se filtraban por las rendijas hasta tal punto que, un día, al llegar allí "estaba toda la sala llena de humo y tuve que suspender las clases". Debido a esto, Montes avisó de los problemas, "lo vinieron a mirar y hasta hoy. Sigo sin saber nada del tema".

La propietaria del negocio, desesperada, asegura no saber qué hacer porque las condiciones son "insalubres totalmente y aquí, por encima de todo, está la salud de los usuarios". Tras varios meses de lucha, intentando que se solucione todo, por mediación de los seguros y los propietarios del local, Montes lamenta "no conseguir nada".

Tras intentar recibir ayuda contactando con Sanidad, solo obtuvo una respuesta negativa, ya que "me dijeron que no es su competencia y solo actúan en caso de que haya una orden judicial que les obligue a venir". Ahora, permanece a la espera de la respuesta del Ayuntamiento, al que escribió "pidiéndoles una inspección de la estructura del edificio" con la esperanza de poder solucionarlo para poder volver a trabajar. "Es una situación de impotencia enorme, no puedo aprovechar ninguna sala porque están todas en malas condiciones". Además, este no es el caso de un gimnasio al uso, en "Vive Wellness" cada actividad "requiere su especialidad" y cada sala es "para algo específico y diferente".