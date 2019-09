Ciudadanos de San Martín exige que se reabran los aseos de los parques

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio reclama al equipo de gobierno municipal la reapertura de los aseos públicos existentes en el concejo. La formación se hace eco, aseguró, de las "numerosas peticiones vecinales que les han llegado en las últimas semanas y a través de las cuales los vecinos mostraban su malestar porque los baños del parque de La Laguna, en El Entrego y de El Florán han sido cerrados por el Ayuntamiento hace un tiempo".

Según Ciudadanos, "ya en su día, cuando se procedió a gastar miles de euros en construir un baño público y a reacondicionar otro, se alertó de que si no se colocaban los sistemas de control y seguridad adecuados, no tardarían en aparecer los actos vandálicos y finalmente, el tiempo nos ha dado la razón y los baños han tenido que ser clausurados". Este es, resalta, "un ejemplo más de la pésima gestión que el PSOE realiza con el dinero público porque hace apenas tres años se invirtieron más de 60.000 euros en acondicionar los baños y a día de hoy no pueden ser utilizados por su pésimo estado". Ciudadanos reclama que se proceda a habilitarlos de nuevo y a instalar un sistema de videovigilancia para evitar actos vandálicos.