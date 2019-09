Disparan con una escopeta de perdigones contra la casa de un miembro de IU en Riosa

La Guardia Civil investiga el disparo de una escopeta de balines contra la vivienda de Juan Carlos Álvarez, secretario de Organización de IU en Riosa. Aunque tanto el propio afectado como la Benemérita apuntan a que ha sido una "chiquillada" y que el ataque no tiene ninguna carga política, la investigación no cierra ninguna vía.

Álvarez explicó que en la madrugada del miércoles al jueves, en torno a la una y media de la mañana, escucharon un fuerte impacto en la habitación. "Al principio pensamos que podía haber estallado una bombilla o el móvil, o incluso que hubiese caído un portarretratos", señaló el político riosano, que agregó que su mujer, con la que dormía en ese momento tocó algo que pensó que era cristal. "Cuando me lo dio a mi no me pareció, encendí la luz, y ya vi que era un perdigón o un balín... yo no entiendo de eso", apunta Álvarez. Mayor fue el susto, pues el hijo pequeño de ambos, de dos años, estaba durmiendo con ellos en la cama, donde cayó el proyectil.

Acto seguido se levantó de la cama y vio un impacto en el techo, y un agujero en la caja de la persiana dentro de la habitación. El político llamó a Emergencias y le pusieron en contacto con la Guardia Civil, que se personó en la vivienda en minutos. "La verdad es que se portaron genial con nosotros, se preocuparon mucho", indica Álvarez, que destaca que "yo no tengo problemas con nadie, y no he recibido amenazas, por lo que todo apunta a que es una chiquillada". Se reafirma en esta teoría ya que "si quisieran hacer daño hubieran tirado contra la ventana, o hubieran dañado los dos coches que tenía fuera de casa".

Tras pasar el susto, el responsable de Organización de IU en Riosa se muestra ya más tranquilo, al igual que su familia.