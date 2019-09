Imputados por asesinato la novia de Iván Castro y su amante, autor de los disparos

Llegaron a los juzgados de Langreo esposados, en coches separados y con semblante serio. Y se fueron una hora después, en silencio y conociendo los delitos de los que se les acusa. Nelson A. y Marta R. N -los dos encarcelados en prisión provisional por el crimen del joven Iván Castro, tiroteado en un garaje de La Felguera en diciembre de 2017- están imputados por asesinato y tenencia ilícita de armas. Los juzgará un jurado popular en un procedimiento sin fecha fijada, pero que no está previsto que se celebre antes de acabar el año.

Nelson A., taxista y autor confeso del crimen, y Marta R. N., novia de Iván y presuntamente inductora del asesinato de su pareja, estaban citados a las diez de la mañana en el juzgado de lo Penal de Langreo, donde se les comunicaron los hechos en los que se concreta toda la investigación, para que conocieran cuál va a ser su imputación y que ésta se resolvería con un juicio con jurado popular. Eso sí, el proceso, que será en la Audiencia Provincial, no se fijará antes de las próximas Navidades, tal y como aseguró Ángel Bernal, el letrado de la acusación particular, que representa a la familia de Iván Castro. Dependerá de las fechas libres que tenga la Audiencia.

Los imputados, que venían de la cárcel de Villabona, llegaron en coches separados y entraron de forma distinta a los juzgados. Nelson A. lo hizo por la puerta principal del edificio, a cara descubierta y con mirada seria. Marta R. N., sin embargo, entró con el coche de Policía en el garaje del juzgado, aunque a través de la luna del vehículo patrulla se podía ver perfectamente su rostro. Llevaba el pelo largo e iba con unas gafas de sol. Su semblante también era serio. A pesar de entrar por el garaje, la joven tuvo que atravesar el vestíbulo del juzgado que comunicaba con otra estancia, siendo visible desde la puerta principal. Una vez dentro, ambos pasaron a la sala de vistas.

A los juzgados también acudió Yonathan Castro, hermano del fallecido, quien no pudo aguantar la rabia al verlos llegar en los coches policiales. Fue un tenso encuentro. Amenazó e insultó a Nelson A. cuando el autor confeso del crimen se bajaba del coche. También profirió insultos contra la que era la novia de su hermano. "Qué suerte tienes", aseguró al ver que Marta R. N. accedía al juzgado por el garaje.

Ya en la sala de vistas, los detenidos no tuvieron que declarar, ya que la citación solo era para comunicarles por qué hechos serían acusados y cuál sería su imputación, esto es asesinato y tenencia ilícita de armas, tal y como confirmó a la salida el abogado Ángel Bernal. El letrado señaló que "conocieron los hechos en los que se concreta toda la investigación para que sepan ya, aunque ya lo sabían formalmente, cuáles van a ser los hechos concretos que se les atribuyen, como son asesinar a Iván y la tenencia ilícita de armas, en un procedimiento de jurado". El abogado confirmó que ambos tenían la misma imputación porque "los dos se concertaron, planificaron y Nelson ejecutó siguiendo el plan que los dos habían trazado".

También aseguró Bernal que Nelson A. "confesó todo", mientras que Marta R. N. no. "Ella sigue diciendo que no tiene nada que ver, ni siquiera confirma su relación sentimental con Nelson, dice que son amigos, nada más", apuntó. Ambos detenidos, no obstante, se fueron a vivir juntos poco después del crimen. El letrado José Manuel Fernández Gómez, que representa a Nelson A., no presentó calificación a la espera de que la Fiscalía se pronuncie. Marta R. N. está representada por Sergio Herrero.

Los hechos tuvieron lugar el 7 de diciembre de 2017 en un garaje de La Felguera. Iván Castro recibió tres disparos, uno en el tórax y otros dos en la cabeza. El último lo recibió cuando ya se encontraba en el suelo, totalmente indefenso. El crimen tenía visos de una ejecución. Por eso se pensó inicialmente en un ajuste de cuentas por drogas, algo que la familia desmintió rápidamente, ya que Iván Castro era una persona deportista que no tenía relación alguna con ese mundo. Finalmente, y tras una ardua investigación, los agentes detuvieron a Nelson A. y Marta R. N., esta última novia de Iván Castro. Al primero como presunto ejecutor y a la segunda como presunta inductora del asesinato. Nelson A. disparó a Iván Castro, presumiblemente con una pistola antigua, de la época de la Guerra Civil, que no ha aparecido.