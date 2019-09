"Sentí mucha rabia al verlos", afirma el hermano de la víctima

La pena máxima, o lo que es lo mismo, veinticinco años de cárcel, es lo que pide la familia del fallecido Iván Castro para Nelson A. y Marta R. N., imputados por asesinato y tenencia ilícita de armas. Así lo confirmó ayer el hermano de la víctima, Yonathan Castro, quien acudió a los juzgados de Langreo para encontrarse frente a frente con los detenidos. "Sentí mucha rabia al verlos, no tengo palabras", aseguraba una vez que estos abandonaron el juzgado camino a la cárcel asturiana de Villabona.

Era la segunda vez que Yonathan Castro veía a Marta R. N. desde el día que fue detenida, el pasado 18 de octubre, "aunque ahora la pude ver a cara descubierta", confirmó. Y la tercera vez que veía a Nelson A. , ya que también se encontró con el imputado cuando regresó a La Felguera el 19 de marzo para la fallida reconstrucción del crimen. De ahí la tensión que se produjo cuando los imputados entraron y salieron de los juzgados. Y los insultos que el hermano de la víctima lanzó contra ellos. "Tengo ganas de que salga el juicio, que se acabe todo esto porque, quieras o no, desgasta mucho", aseguró. Yonathan Castro explicó que "está siendo muy duro todo, y luego lo que escuchas de cómo va el caso, espero que se acabe lo antes posible".

El abogado de la acusación particular, Ángel Bernal, que representa a la familia de Iván Castro, aseguró que la pena máxima, según el código penal, era de veinticinco años. Y eso es lo que pedirán en el juicio en la Audiencia Provincial, como confirmó Yonathan Castro: "Queremos la pena máxima desde la acusación, el máximo de años para los dos, a ver ahora la justicia que hace".

Ante estas declaraciones, no parece que hayan hecho mucho efecto las cartas que Nelson A. le envió tanto a él como a su madre, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, en las que el imputado les pide perdón por lo ocurrido y les ofrece todos sus bienes. "Estoy muy arrepentido", "me dejé comer la cabeza por ella", aseguraba en sus misivas. A pesar de estas palabras, el hermano de la víctima aseguró que "eso no nos quita todo el dolor por lo que hizo. Nos ofrece todo lo que tiene, pero iba a responder con ello de todos modos", indicó, asegurando que "no sirve como arrepentimiento".

También por carta se dirigió el padre de Iván Castro, F. A. L., a su familia un mes después del asesinato de su hijo. En la misiva les pedía los contratos de teléfono y los DNI de Yonathan e Iván y entendieron que su interés era beneficiarse de parte de la herencia de Iván y de una hipotética indemnización tras el juicio por el crimen. F. A. L. contactó con LA NUEVA ESPAÑA para explicar que no quería la herencia y que se enteró del crimen diez meses después. Pero la familia no le cree. "Deja ya de mentir y de hacernos daño", aseguraron.