A prisión el conductor que arrolló a un guardia civil: "Perdón, no quise hacerlo"

Conducía con el carné retirado, bajo los efectos del alcohol y con una orden de búsqueda y captura por incumplir su extradición a Polonia. Es la carta de presentación de R., el conductor que hirió el martes a un agente de la Guardia Civil de Oviedo tras presuntamente escapar de un control rutinario en Pola de Lena. En su declaración ante la titular suplente del Juzgado de instrucción número 2 aseguró que "no tenía intención" de atropellar al funcionario y que "ni siquiera se dio cuenta de que le estaban dando el alto". "Perdón, no quería hacerlo. No quise hacer daño", dijo en la sala. Está en prisión sin fianza, investigado por un delito de atentado contra la autoridad. El mismo delito se le atribuye al acompañante, identificado como E., aunque este último quedó ayer en libertad con cargos. Tras el atropello, los dos huyeron. E. fue arrestado momentos después, pero la búsqueda de R. obligó a activar un protocolo que incluyó la movilización de un helicóptero. Apareció tres horas después del suceso, escondido bajo el puente de La Barraca. El agente, que fue operado ayer de las heridas y fracturas en la pierna, se está recuperando.

Los detenidos llegaron al mediodía al Juzgado de la Pola. Entraron con la cara descubierta y esposados, los dos estuvieron representados por sendos abogados de oficio. E. y R., vecinos de Langreo y "amigos desde niños", coincidieron punto por punto en sus declaraciones. Aseguraron que viajaban en el Volkswagen verde, con un remolque de grandes dimensiones, con destino a Madrid. "Iban a comprar un coche", matizó el abogado de R. Hicieron una parada en Pola de Lena, concretamente en el bazar de la calle Celso Granda.

Hasta este punto había conducido E., de nacionalidad española, pero pasó al asiento del acompañante mientras R. compraba en el bazar. Según la declaración de los dos detenidos, E. se quedó dormido. Fue a la salida del bazar, y ya cuando iban a retomar la marcha, cuando ocurrieron los hechos: "En ningún momento se percataron de que les estuvieran dando el alto, el coche de la Guardia Civil no tenía los rotativos puestos, lo único que escuchó (el nombre del conductor) fue que le daban como un golpe con la mano al coche. Siguió la marcha y fue cuando, sin ninguna intencionalidad, golpeó con el remolque al agente", coincidieron los letrados. Y matizaron: "No hubo dolo (voluntad deliberada de cometer un delito)".

Los testigos aseguran que salieron del lugar "acelerando todo lo que podían". Recorrieron unos cuatrocientos metros, para dejar el coche aparcado en la gasolinera. ¿Por qué huyeron? Según el abogado de E., el conductor le dijo a su representado que "tenían que escapar, porque él no tenía carné". Y él corrió a esconderse, por un motivo desconocido por el abogado. "Se pusieron nerviosos", matizó el letrado que representó al conductor.

Al conductor no le faltaban razones. Vivía en Riaño, aunque es polaco. Tenía una causa pendiente por estafa condenada con un año de prisión. La pena fue conmutada por la extradición a Polonia, pero en la actualidad tenía ya una orden de busca y captura -dictada por el Juzgado de Langreo, el 1 de agosto- por volver a España. Además, conducía bajos los efectos del alcohol y el vehículo no tenía matrícula en la defensa trasera. E., según la Guardia Civil, no tenía antecedentes.

Hasta el día de ayer. La Fiscalía pedía para el conductor la imputación de cuatro delitos: atentado contra la autoridad, conducción temeraria, conducción sin licencia y bajo la influencia del alcohol. A los que se suma la condena pendiente de un año, tras incumplir la extradición. Para E., por atentado contra la autoridad -que incluye la omisión de socorro-. Finalmente, según fuentes judiciales, están siendo investigados por el delito de atentado contra la autoridad. Pero con matices: "Se les atribuye este delito sin perjuicio de que, a lo largo de la investigación, se pueda modificar esta calificación o añadir algún delito más".