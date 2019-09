Preparados, listos... solidaridad

"Estoy encantada de venir a San Martín para participar en esta carrera, tenemos muchos eventos a lo largo del año pero a este trato de no faltar nunca". Así de emocionada se manifestaba ayer la modelo Sandra Ibarra, que participaba en la quinta edición de la Carrera Solidaria frente al Cáncer, cuya recaudación íntegra se destina a su Fundación. Ibarra llegó acompañada por su marido, el periodista Juan Ramón Lucas, y sus dos perros, ya que en esta prueba todos tenían cabida, hasta los animales.

El concejal de Deportes, Honorino Montes, que fue también el encargado de dar el pistoletazo de salida a la prueba, quiso destacar la implicación de los vecinos. "Hemos conseguido los 400 participantes máximos que nos habíamos marcado y estamos muy contentos por ello", señaló. Esto supondrá la donación de 4.000 euros para los proyectos solidarios que desarrolla la Fundación Sandra Ibarra. Y es que el coste de la inscripción, de diez euros, se destinaba íntegramente a la Fundación, corriendo los patrocinadores con todos los gastos de la carrera, entre ellos, las camisetas conmemorativas que lucían los corredores. La prueba también contó con la colaboración del Colegio de Licenciados en Educación Física (Colef), que preside el blimeíno Hugo Castellanos.

Sandra Ibarra ayer fue una corredora más. "Es destacable la solidaridad de los vecinos, por eso esta cita es tan entrañable para nosotros, de hecho creo que he venido casi todas las ediciones y si alguna no he podido, me sustituyó Juan Ramón", destacó la modelo momentos antes de la prueba. También hasta el recinto se acercó el alcalde de San Martín, José Ángel Álvarez, "Quirós", quien compartió unos momentos con los invitados de honor.

La carrera, que contó con una longitud de cuatro kilómetros y era de dificultad baja, partió desde el parque de El Florán en dirección al puente del Miramar por la ribera del río Nalón. Una vez alcanzado este punto continuó por la carretera AS-17, que cruza la localidad de Blimea en sentido descendente hacia la iglesia de Sotrondio, donde se enlazó con el paseo de San Martín de regreso a la meta en el mismo lugar de partida.

La prueba se enmarcó dentro de las actividades de la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) que se realiza en El Florán.