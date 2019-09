Morcín condena los ataques contra la directiva del Madalena y también denunciará

"Son hechos que no se pueden tolerar, y que condenamos de forma rotunda". Así reaccionaba ayer el alcalde de Morcín, Mino García, tras las amenazas y pintadas sufridas por la nueva directiva del club de fútbol local, el Madalena. El presidente de la entidad, Elías Otero, ha denunciado el acoso que sufre por parte de los "ultras" del equipo, que forman en un grupúsculo llamado "Frente Morciniego". Tanto el Ayuntamiento como la directiva ya han contactado con la Guardia Civil, ante la que interpondrán sendas denuncias hoy mismo.

Todo ocurrió en la mañana del domingo. La directiva del Madalena Morcín organizaba una espicha previa al encuentro contra el Valdesoto. Lo hacía en el área recreativa cercana al campo de Santa Eulalia. Al llegar para preparar el ágape por la mañana, se encontraron las mesas y los árboles pintados con las siglas "FM07", las que utiliza el grupo de hinchas más activos del Madalena Morcín. También había mensajes insultantes contra el presidente. Y dentro del campo, una instalación municipal, dos pancartas criticando la labor de la junta. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, y hoy se formalizará la denuncia.

El alcalde morciniego, Mino García, quiso mostrar ayer su apoyo a los nuevos gestores del club: "no vamos a tolerar este tipo de actividades, y los responsables deben de pagar por estos ataques". Para el alcalde, "no se debe nunca mezclar el deporte con la política ni con acciones como las que se vivieron el domingo". Como parte perjudicada, ya que las pintadas se produjeron sobre mobiliario municipal, el Ayuntamiento también presentará denuncia ante la Guardia Civil: "Esperamos que más pronto que tarde se de con los autores y asuman las consecuencias de lo que hicieron".

También el presidente del club morciniego volvió a manifestarse ayer. Elías Otero explica que el germen de esta polémica radica, entre otros muchos aspectos, en el cambio de diseño de la camiseta del primero equipo. Tradicionalmente, el Madalena Morcín, viste una elástica a cuadros, similar a la de la selección croata. Sin embargo, este año, las equipaciones son blancas, y llevan una bandera a cuadros sobre el pecho de los jugadores, como guiño a la historia del club. "Nosotros, cuando llegamos el 30 de junio, vimos que el primer equipo no tenía camisetas porque se había regalado a los jugadores", explica el presidente. Por ello, procedieron a la compra de las mismas, teniendo en cuenta, fundamentalmente, el precio. "Las camisetas de cuadros eran mucho más caras, y optamos por esta fórmula, ya que también queremos cuidar la economía del club", indica Otero, que matiza que el resto de equipos de las categorías inferiores sigue jugando con la camiseta anterior.

Esa es a su juicio la raíz del problema con los hinchas más radicales. "Nosotros hacemos las cosas pensando en el bien del club, y en el que más de 200 chavales puedan jugar al fútbol en Morcín", señala el presidente, que abunda en que "nosotros cogimos la entidad porque nadie más lo iba a hacer y había un claro riesgo de desaparición".

Cuestionado sobre si pensó en dimitir tras los ataques, Elías Otero lo tiene claro: "Evidentemente piensas que sí te merece la pena invertir tu tiempo y hasta tu dinero para luego pasar situaciones desagradables, pero la verdad es que no me planteé la dimisión, entre otras cosas porque también tuvimos mucho apoyo de padres, jugadores...". Eso sí, el presidente no se aferra al cargo. "Si hay alguien que piensa que lo puede hacer mejor o que tiene una junta directiva, tardaré cinco minutos en hacer el traspaso de poderes, porque solo quiero el bien del club", finalizó.