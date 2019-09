Presentaciones de libros y coloquios, las actividades de esta semana

El Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas sigue favoreciendo la difusión de la cultura con los numerosos actos organizados a lo largo del año. Tras el parón estival, las actividades se retomaron la pasada semana, y continuará durante los próximos días con varios actos en los valles del Caudal y el Nalón.

El próximo acto será en la Casa de Cultura de Mieres, mañana, miércoles, a las ocho de la tarde. Se trata del libro "El Camino del Salvador: un camino industrial y minero", obra de José Antonio Vega. Junto a él, estarán el concejal del Cultura y Turismo de Mieres, Juan González Ponte, así como Luis Antonio Roda García, juez decano de Gijón, escritor y articulista.

El jueves, a las siete y media de la tarde, habrá una nueva actividad, también en la Casa de Cultura. Será una charla-coloquio bajo el título "Buscando refugio en Europa: del sueño a la pesadilla". En el acto, organizado por la Asociación Cultural Amigos de Mieres, intervendrán Bruno Álvarez Contreras, cofundador de "No Name Kitchen", Inés Piedra, voluntaria de "No Name Kitchen" en Patras (Grecia), y Falo Marcos, miembro de "Acoger Ye Natural" y voluntario de "No Name Kitchen".

En el valle del Nalón, el viernes tendrá lugar la presentación del libro "Algo debe ocurrir", que será a las ocho de la tarde en la Casa de la Buelga de Ciaño. El acto estará presentado por Alejandro Canga, Pepe Parejo y Nacho Fernández de Castro de la Asociación "Cauce del Nalón". Intervendrá el autor, Antonio Jesús Roldán. El acto está organizado por la Asociación "Cauce del Nalón", con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA.