El Principado admite que la mancomunidad no debería gestionar el Conservatorio

La consejera de Educación, Carmen Suárez, reconoció ayer que la mancomunidad no puede, por ley, gestionar el Conservatorio del Nalón y se comprometió a buscar soluciones sin que "se interrumpa la actividad en el centro". Suárez hizo estas declaraciones tras mantener un encuentro con el presidente de la mancomunidad y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú. Tras este avance con el Principado, que no se logró durante la pasada legislatura con Genaro Alonso como consejero, la mancomunidad ha decidido aparcar, de momento, la vía judicial. También se compromete a seguir gestionando el Conservatorio, "durante un tiempo prudencial", hasta que encuentren una solución.

"Tenemos que ver las distintas opciones que tenemos, pero de momento seguimos con la actual que nos permite continuar con las enseñanzas", afirmó la responsable de Educación, haciendo hincapié en que "hay inconvenientes que no permiten que el Conservatorio esté en esta situación durante mucho más tiempo, ya que el ámbito legal no permite que pertenezca a una mancomunidad". Aún así, la mancomunidad seguirá, de momento, en el centro, "independientemente del ámbito legal y de que sea una competencia impropia, como solución más viable en ese momento y para no interrumpir la atención educativa y que el Conservatorio siga existiendo". De momento, "estamos reflexionando y viendo opciones futuras", subrayó.

La Consejera también agradeció la "buena disposición" de la mancomunidad para continuar con el diálogo, dejando aparcada la vía judicial, ya que su objetivo es que las familias tengan la tranquilidad de que las enseñanzas van a seguir en el Conservatorio".

El presidente de la mancomunidad, Marcelino Martínez, también agradeció el tono de la responsable de Educación y "su disposición para buscar una solución, que era lo que necesitábamos". Por eso, confirmó que "vamos a intentar que la solución no pase por la vía judicial, dejándola parada de momento". Ahora, los ayuntamientos ofrecerán tiempo a la Consejera, "pero no muy largo", para buscar una solución "que no sea judicial, aunque no la descartamos". Martínez también quiso transmitir tranquilidad, tanto a las familias como al profesorado del centro de enseñanza, asegurando que "nuestra única intención es alcanzar una solución".

Antecedentes

El Conservatorio del Nalón cuenta con más de 200 alumnos y 23 trabajadores y depende de la Mancomunidad del Nalón. Durante años, se demandó al Principado que asumiera la gestión del centro. En junio del pasado año, el Pleno del ente supramunicipal acordó iniciar un proceso contencioso-administrativo para resolver quién debía ser responsable de la gestión, ya que dos informes jurídicos avalaban que era una competencia impropia del ente comarcal. El Principado, pese a las reclamaciones de la mancomunidad, consideraba que no podía gestionar el Conservatorio al "no existir una ley autonómica que lo habilite".

Ante la falta de entendimiento con el Principado, la mancomunidad decidió acudir a los tribunales. Sin embargo, tras el cambio de Gobierno, la entidad decidió paralizar esta vía y darse unos meses de gracia para tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Algo que recogieron con satisfacción desde la plataforma "Stop Juicio", que recogió 12.000 firmas de apoyo. En su opinión, este proceso ponía en peligro" el futuro de un centro indispensable para nuestra comarca, así como sus 23 puestos de trabajo". De hecho, esta vuelta a la calma fue celebrada desde el centro, tal y como puso de manifiesto su directora, Amparo Antuña, durante la lectura del pregón en las fiestas del El Carbayu, en Langreo, donde agradeció el apoyo recibido por parte de los ciudadanos durante estos últimos meses y dio cuenta de la situación de incertidumbre que vivieron tanto profesores como alumnos.