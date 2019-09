Teatro en La Felguera a favor de la Asociación Párkinson Asturias

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge mañana viernes, a las 20.15 horas, la representación de la obra "El armario empotrao", que llevará a escena el grupo "Equilicuá", del Centro Social de Moreda. No será una función cualquiera: el precio de las entradas, 5 euros por persona, se destinará a la Asociación Párkinson Asturias, "con el objetivo de recaudar fondos para poder seguir ofreciendo atención a las personas afectadas por la enfermedad".

Además, se contará con una "fila 0" para aquellas personas que quieran colaborar con la asociación y no puedan asistir a la función.El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva, que afecta al sistema nervioso central. Tal y como indica la asociación, "a pesar de ser la segunda patología neurodegenerativa en prevalencia, el párkinson es una enfermedad muy desconocida. Desde el Sistema Público de Salud no se ofrece una atención rehabilitadora continuada sino que se les ofrece una atención puntual y ante una enfermedad que no tiene cura hace que sea necesaria una atención continuada en el tiempo". Solo los colectivos de apoyo a los enfermos "se ofrece esa atención rehabilitadora y de forma constante". Para ello, es necesario "contar con profesionales especializados y unas instalaciones adecuadas". Los fondos recaudados con la obra se dirigen precisamente a sufragar estos gastos.

El grupo "Equlicuá" está formado por actores y actrices aficionados, lleva más de dos décadas funcionando y es una de las señas de identidad del Centro Social de Moreda (Aller). Cada año presentan una nueva obra original, que se estrena en las fiestas patronales de San Martín, en noviembre. La obra "El armario empotrao" fue escrita por Juan Carlos del Pozo (director del Centro Social), y cuenta con la dirección escénica de Paula Moya.