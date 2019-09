Falo Marcos: "En pocos meses pasamos de hablar de la Europa solidaria a la fortaleza"

"Hoy parece que los que ayudamos nos hemos convertido en sospechosos de colaboración con las mafias", afirmó Falo Marcos, miembro de las ONG "Acoger ye Natural" y "No Name Kitchen", en la charla titulada "Buscando refugio en Europa: del sueño a la pesadilla", un acto organizado por la Asociación Cultural Amigos de Mieres que contó con la colaboración del Ayuntamiento mierense y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

En representación de la asociación organizadora del acto intervino Javier Suárez, que presentó a los miembros de "No Name Kitchen". "No deberíamos olvidar que Europa es parte del problema y es urgente el establecimiento de una política común de inmigración", señaló, manifestando la necesidad de mantener presente la condición de inmigrantes de muchos españoles.

"Hace cuatro años ya de la foto del niño Aylán muerto en una playa turca y la respuesta solidaria de entonces ha caído en el olvido", lamentó Falo Marcos, que apunta a los mensajes políticos y a los medios de comunicación como culpables de la difusión de bulos que nada tienen que ver con la realidad. "En pocos meses pasamos de hablar de la Europa solidaria a la Europa fortaleza, y en este tiempo más de 700 menores han muerto ahogados en el Mediterráneo", añadió Marcos, que señala que el acuerdo fronterizo suscrito por la UE y Turquía ha provocado el endurecimiento de las condiciones de los refugiados.

"Los compromisos de acogida se han quedado en un 10 por ciento de lo anunciado, los cambios en los gobiernos europeos han empeorado la situación y se están cometiendo continuas violaciones de los derechos humanos", remarcó el voluntario, que denuncia las devoluciones "en caliente", incluso en el mar, y el mantenimiento de las concertinas, cuya retirada se prometió. "La política fronteriza y de inmigración de la UE favorece la actividad de las mafias y el negocio de empresas de seguridad y armamento", prosiguió Marcos, que llama al análisis de los datos contrastados: "Las cifras reales desmienten la sensación de invasión de inmigrantes; es una visión interesada".

A continuación, Bruno Álvarez Contreras relató el nacimiento de "No Name Kitchen", en 2017, organización de la que es cofundador, desde la llegada de ocho amigos a Belgrado para ayudar a los centenares de refugiados, principalmente afganos y paquistaníes, retenidos en condiciones miserables. A partir de ese momento, "No Name Kitchen" experimentó un crecimiento sostenido gracias al voluntariado, que la llevó a instalarse junto a la frontera entre Serbia y Croacia. "Hay miles de refugiados atrapados en Serbia y Bosnia, en la frontera de la UE, menores completamente silenciados, víctimas de todo tipo de delitos, agredidos por la policía y que se están volviendo locos en esta situación", alertó Álvarez. "Somos el primer calor humano que reciben", añadió el voluntario, testigo de las penosas condiciones y del maltrato padecido por parte de unos estados que cada vez endurecen más sus fronteras.

Por último, la voluntaria Inés Piedra relató la labor de "No Name Kitchen" en el puerto griego de Patras, donde proporcionan alimento, ropa y aseo a centenares de inmigrantes que actualmente ocupan una fábrica abandonada. "Nadie quiere quedarse en Grecia, que no asegura un futuro ni a los propios griegos", afirmó Piedra, que señala que "el Estado griego juega al desgaste para que el refugiado nunca esté tranquilo y acabe volviendo a su tierra". "Los grupos de voluntarios europeos son los que más se han movilizado", dijo Inés Piedra, que denuncia la pasividad de los estados y la política de externalización del control fronterizo de la UE, y que califica de "infernales", las condiciones de los inmigrantes en las islas griegas.