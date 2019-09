Las mejores pitas pintas reclaman en Mieres más atención para la especie

Plumas brillantes, patas limpias, cresta bien "peinada" y a presumir por la jaula. Las mejores pitas pintas asturianas han participado en el concurso de la III Exposición Avícola del Caudal, que se celebra en Mieres hasta mañana, domingo. El certamen entregó ayer los premios a los mejores ejemplares de cada una de las cuatro variedades existentes: pinta negra, roxa, abedul y blanca. "El nivel ha sido bueno y los galardones se han repartido por toda la región", apuntó Emilio Martínez, presidente de la Asociación para la recuperación de la pita pinta Asturiana (ARPPA), organizadora del evento.

Un criador de Luarca logró los tres premios asignados a la variedad de pita negra, destacando entre los participantes. No obstante las distinciones estuvieron muy repartidas. "Lo importante es dar a conocer estos animales, que no cuentan con la popularidad y aceptación de otras especies autóctonas", apuntaron los criadores. Los expertos aseguraron que la pita pinta asturiana ha experimentado una importante evolución, logrando aumentar el número de gallinas en la región , con unas 9.000 actualmente censadas. No obstante, los criadores opinan que todavía queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo, en las variedades blanca, roxa y abedul. La población de la pinta negra, sin embargo, es la que más ha crecido, al ser "la más común". Además, los profesionales aseguran que las trabas administrativas impiden que tanto la carne como los huevos de pinta de pinta se puedan comercializar a gran escala.

La feria avícola continúa hoy en Santullano con más de mil ejemplares de diferentes especies de aves, desde búhos a patos, ocas o faisanes. Se puede visitar también una colección de coches antiguos.