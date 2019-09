El Ayuntamiento busca allanar la llegada de altos funcionarios a Aller

El Ayuntamiento de Aller ha iniciado el proceso de reorganización de la plantilla municipal. El Pleno ha aprobado la reclasificación de los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional. El objetivo es poder cubrir las vacantes existentes en tres destinos claves para el funcionamiento del Consistorio, como son los intervención, secretaría y tesorería.

Actualmente Aller comparte interventor con Cargas de Narcea y no tiene tesorero. La plaza de secretaria está cubierta en funciones. "Con esta medida buscamos mejorar la gestión, intentando con estos puestos se vuelvan más atractivos para los funcionarios y, de esta forma, se puedan cubrir de manera estable", señalaron los portavoces del gobierno socialista de Juan Carlos Iglesias. Y añadieron: "El Ayuntamiento necesita fijar empleo y favorecer la formación de equipos de trabajo estables".

La reclasificación fue apoyada por IU, Ciudadanos, Vox y Xuntes, El problema surgió a la hora de que el PP definiera su voto. De los cinco concejales electos estaban en el Pleno cuatro. Tres se abstuvieron y Juan Antonio del Peño votó a favor. El exportavoz municipal explicó su postura ayer a este diario: "El pasado mandato me cansé de pedir que se abordará esta reclasificación para evitar que los altos funcionarios estuvieran permanentemente de paso por Aller. Esta circunstancia hace que se colapsen muchos expedientes y que la gestión municipal se ralentice" .

Juan Antonio del Peño tiene claro que el Ayuntamiento de Aller necesita adoptar medidas para atraer a altos funcionarios logrando que se establezcan de manera estable. El concejal no quiso entrar a valorar la decisión de sus compañeros de partido, que no sólo no comparten su posición, sino que se han demarcado de la postura oficial que mantuvo el partido durante el pasado mandato: "Cada cual que haga lo que considere oportuno. Personalmente pienso ser coherente con lo que he defendido durante mis 16 años como concejal. Antes que el partido están los vecinos del concejo".