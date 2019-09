"Con el grado de Deporte soy optimista, se percibe buena sintonía general"

La directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Cámara, afronta su último año en el cargo ante la imposibilidad de optar a la reelección. Unos doce meses en los que pretende centrarse, sobre todo, en la promoción del centro, pero tampoco olvida iniciativas como la puesta en marcha del nuevo máster de Montes.

- Comienza un nuevo curso y con datos estables de matrícula, aunque con algunas oscilaciones, ¿cómo los valora?

-Sí, hay oscilaciones, pero no sabemos si se atribuyen a alguna causa de peso, sino que forman parte de la casualidad. En Forestales, por ejemplo, observamos mayor interés social, mayor acercamiento del mundo forestal, pues por toda la problemática del cambio climático, incendios, jabalíes en las ciudades, cosas que están afectando al mundo urbano y que creo que están haciendo que seamos más conocidos. Quizás eso hace que tenga una repercusión en ese aumento de matrícula; y en cuanto al resto de estudios pues son oscilaciones, pero nos mantenemos y lo importante es no perder alumnos.

- Una de las iniciativas que también ha contado con mucho éxito es el Programa Universitario para Mayores (Pumuo).

-Los alumnos acabaron el curso pasado muy contentos, los profesores se entregaron mucho a las clases y estaban encantados los alumnos con ellos. Al final es el boca a boca lo que funciona.

- Una de las principales novedades de este curso es el programa de doctorado en Recursos Naturales, ¿cómo ha ido?

-Pues costó sacarlo adelante y ha sido un éxito rotundo. Las plazas se han llenado y desgraciadamente se ha quedado gente fuera, esperamos que no sea un espejismo, que podamos mantener ese nivel y que tengamos gente que finalmente acabe aquí sus tesis para que sea un impulso real. El programa no tiene unas clases tan sistemáticas como los grados o másteres, es un funcionamiento distinto.

- ¿Abordará este año la modificación de los grados de Minas y Civil?

-Es un proyecto necesario pero complejo, me encuentro en mi último año de mandato y no me parece el momento adecuado porque lo dirigiría a medias, la persona que me suceda en el cargo es la que tiene que afrontar el futuro de esas dos titulaciones que tienen la complejidad de que se unen en un doble grado. Es una modificación difícil.

- ¿Y qué ocurrirá con el máster de Montes?

-Sigue en marcha, no hemos tirado la toalla, pero le estamos dando vueltas para saber exactamente cómo lo encajamos. Inicialmente habíamos previsto poder ofertarlo en un doble máster con Geotecnología, pero realmente vemos que el máster de Montes, según nos lo exige el Estado, tiene una tangencia o intersección importantísima con el máster de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Oviedo, y ese perfil de alta dirección es uno de los que más se demandan en ingeniería, con lo que quizá, y si nuestros compañeros del departamento de Administración y Dirección de Empresas lo ven oportuno, el enfoque hacia ese doble máster con formación empresarial sería lo más adecuado, y lo más fácil también porque podríamos hacer unos estudios de doble máster en año y medio, y es una oportunidad. Estamos un poco en esa fase, de si renunciamos a la parte de nuevas tecnologías, que tampoco sería renunciar, porque tendría asignaturas que se solapan con las del de Geotecnología, pero no hacerla principal, o apostar por Administración y Dirección de Empresas.

- Este es su último año de directora, ¿cómo valora este tiempo?

-Soy una persona optimista y ha sido un periodo fantástico, he aprendido mucho, pero también cansa, es agotador y se hace necesaria una renovación. Tiene que venir alguien con ganas de renovar planes, de tener proyectos nuevos, y nosotros retirarnos a un lado y dejar que los demás hagan cosas nuevas.

- ¿Qué planes tiene para este último año?

-El máster de Montes, que ya tiene su trabajo; y el esfuerzo fundamental para mí ahora es la promoción del centro, que lleva muchísimo tiempo. Este año uno de los programas donde me he metido a nivel personal es el Inspira de acercamiento a las niñas de los centros de Primaria y Secundaria a las disciplinas STEAM, a las tecnologías y las ciencias. Me apunté a la formación que hizo el vicerrectorado y ahora se inicia el programa, voy a estar durante tres meses, dos días a la semana, acudiendo a dos centros de las Cuencas, en Pola de Lena y Langreo, a trabajar en talleres con niñas para acercarlas a algo en donde creo que pueden encontrar un gran futuro. Como mujer, como ingeniera, me encuentro casi en la obligación de centrar los esfuerzos en la promoción y si los puedo promover los estudios en ingeniería en el ámbito femenino, mucho mejor.

- ¿Y qué pasará cuando deje la dirección?

-Fundamentalmente espero centrarme mucho más en mi parte investigadora, que aunque la he ido llevando, está más abandonada porque tenía mucho menos tiempo, así que pretendo centrarme en eso. Tengo la intención de poder irme seis meses fuera de España a un centro internacional, si es posible a EE UU para poder conseguir la acreditación de Cátedra que es el paso que me falta.

- Iniciamos el curso y vuelve el autobús universitario con Gijón.

-No ha habido ninguna reducción del servicio, sigue exactamente igual, y creo que es uno de los factores que nos ayuda a mantener matrícula, si no lo tuviéramos probablemente nos encontraríamos con una situación mucho peor. Tenemos muchos alumnos que vienen de Gijón, el autobús de venida viene siempre lleno.

- De lo que aún no sabemos nada es del grado de Deporte, ¿cree que finalmente se quedará en Mieres?

-No sé nada, lo que veo es que hay buena sintonía en general, se percibe en el Principado, en el rectorado y en el Ayuntamiento en estos momentos, y sin tener información privilegiada de nada, soy muy optimista con que el grado de Deporte se ubique en Mieres.

- Una de las históricas reivindicaciones de Mieres es la unificación del grado de Minas, ¿usted también piensa lo mismo?

-La unificación es necesaria, por el bien de todos. Entre los dos centros tenemos una matrícula que está muy bien, pero al ir en dos centros, merma en cantidad y dispersa los recursos humanos y económicos. La Universidad sabrá lo que tiene que hacer, pero es necesaria esa unificación...

- Uno de los problemas del campus era la poca pertenencia de los profesores a las instalaciones, ¿sigue existiendo?

-Se va notando a lo largo de tiempo que se va consolidando un grupo de profesores que está vinculado a prácticamente todos los grados, que están aquí a tiempo completo y apuestan por el campus al 100%. Pero no es una mayoría, aunque es un grupo muy comprometido y a lo mejor no podemos tener grandísimas iniciativas como a lo mejor puede haber en otros campus, pero sí con gente que trabaja en las acciones más indispensables como puede ser la promoción, hacer actividades con los alumnos, propuesta de conferencias? El resto, con esta estructura departamental de la universidad y el desglose en tantos campus separados físicamente, hace que la situación sea esta. ¿Necesita solución? Sí, pero ahora mismo no sé cuál es.

- La Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad pasará a ser un instituto, ¿cómo valora este anuncio?

-Es una excelente noticia, es una apuesta y es una apuesta que está en Mieres. Es un centro de mucho prestigio, tiene investigadores de un nivel internacional impresionante y que les den más recursos es positivo.

- También hay muy buena relación con el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

-El Indurot hizo una apuesta por Mieres desde un primer momento y está a partir un piñón con la Escuela Politécnica y el campus. Tiene una actividad investigadora vinculadísima a nuestros estudios, hay personal permanente que está allí porque sus proyectos están vinculados a todas nuestras especialidades, minas, civil, geomática y forestales. A parte de la relación estrictamente profesional, ellos proponen proyectos, hacen muchísimos seminarios, tienen una actividad muy interesante, y el director, Jorge Marquínez, es amigo personal y está super comprometido con el campus, él y su equipo. Eso es lo que ha hecho que el programa de doctorado haya salido adelante.

- ¿Cómo son las relaciones con la Cátedra Hunosa y sus investigaciones?

-Seguimos colaborando con la Cátedra, soy la responsable de la línea de biomasa, que con la transición energética es una apuesta definitiva y la Cátedra tiene la obligación de respaldar esa propuesta como está haciendo. Nosotros seguimos con el programa de cultivos, probablemente habría alternativas como puede ser la planificación forestal de su territorio para poder gestionar bien esos recursos y enfocarlos a la producción de servicios ecosistémicos, en todos los sentidos, para tener sumideros de CO2 o para producir biomasa o madera para otras cosas más nobles. Hunosa tiene un patrimonio forestal que no puede abandonar y la Cátedra está en una posición extraordinaria por su vinculación al campus de Mieres.