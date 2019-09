Juan de Dios Martínez recibió, hace algo más de un año, un golpe inquebrantable: la mujer con la que había compartido la vida falleció de repente. Todo le quedaba grande, hasta levantarse cada mañana. Pero su hijo, Miguel, le hizo una sugerencia: "Papá, preséntate a 'Got Talent' y enséñales a todos lo que sabes hacer". Pasó el primer casting, el segundo y llegó a las audiciones que se emitirán en las próximas semanas -posiblemente esta noche-. Para Telecinco, es un "sintetizador humano". Para los espectadores, será un hombre haciendo música con sus manos y su boca. Para los que le conocen, es un superviviente a la inmensa pena.

Juan de Dios Martínez lleva practicando su "don" desde "guaje". "A ver, yo ya de guaje lo hacía, pero lo había dejado de lado porque no se me había ocurrido presentarme nunca en ningún programa ni nada", explica él. En 2009, también animado por Miguel Martínez, participó en el espacio "Yes mundial" (TPA). "Aquello fue una prueba y, gracias a eso, no me puse muy nervioso en el 'Got talent'. La verdad que me hicieron sentir como en casa".

"Como en casa" es un teatro, el Alcalá, lleno hasta la bandera. Antes de llegar ahí, a las audiciones definitivas, Juan de Dios Martínez pasó por tres castings. El primero, el de los vídeos que envían todos los que quieren participar en el programa: en el que envió Juan de Dios, grabado por Miguel, se le escucha interpretando un "popurrí" que incluye "Pajaritos", "Palomitas de maíz" y el sonido de la gota de un grifo. Le dijeron que sí, que seguía dentro.

Siguiente parada, un hotel en el centro de Madrid. "Ahí nos juntaron a los que habíamos pasado la primera criba, y tuvimos que actuar en un salón ante los responsables del programa", explica Martínez. No se puso nervioso: "Empecé ya a sentirme muy cómodo, feliz de estar allí. Creo que lo hice mejor porque estaba tranquilo y además se escuchaba muy bien", explica.

Y llegó el "sí" para las audiciones. A este punto solo llegaron unas 400 personas de las 3.000 que se habían presentado al principio. Fue una prueba que nunca había tenido que pasar: actuar ante el Teatro Alcalá, en Madrid, sin butacas libres. "Habría unas 2.000 personas entre el público", dice, con orgullo. Lo que pasó en esa audición solo lo saben los que estaban allí. De momento, habrá que mantener el misterio. Solo una pista: de jurado estaban Paz Padilla, Dani Martín, Edurne y el inconfundible Risto. Este último, reconoce Juan de Dios tras un rato de sonsacar, "fue un poco bordecillo".

¿Le darían el "sí"? Si se lo dieron, una alegría para Juan de Dios Martínez. Si no se lo dieron, a él no le tiemblan las ganas: "Mira, tengo 58 años y estoy aún a tiempo de hacer lo que quiera". Una cosa es ya segura: que nadie se ilusione con ser su representante, el puesto de "manager" se lo ha ganado a pulso su hijo Miguel.