El Alcalde pide "agilizar" los trámites del uso lúdico del pantano de Tanes

El alcalde de Caso, Miguel Fernández, reclamó "celeridad" para "agilizar" los trámites que permitan la navegabilidad del pantano de Tanes. "Ha pasado el verano y no se ha aprobado, pero espero que esto no se pare aquí y que la tramitación se agilice, para que no nos veamos en la misma situación el año que viene".

Los vecinos ya mostraron su malestar en agosto por el retraso en la aprobación del decreto que regulará la navegabilidad en el embalse de Tanes, que estaba pendiente -según aseguró el Principado a finales del pasado mandato- del dictamen del Consejo Consultivo del Principado. Ese documento debe ser analizado en el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Paralelamente, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tendrá que impulsar el proceso para contratar la concesión con la empresa que se ocupará de alquilar las embarcaciones.

El embalse de Tanes estará abierto a canoas y embarcaciones a vela y de pedales. Habrá un máximo de un centenar, pero el pantano podrá acoger de forma simultánea a 42 embarcaciones. Entre las prohibiciones se establece que no será posible el baño y no se permitirá usar barcas ajenas a las que alquile la futura concesionaria y a las de la Federación de Piragüismo para evitar la contaminación con especies como el mejillón cebra.

El regidor casín aludió, además, a las críticas por el estado de la pista de acceso a Brañagallones. "Este año no ha habido sextaferia para repararla. Hay muchas necesidades y si hay que elegir entre esto o arreglar el acceso a Nieves, por ejemplo, tendrá prioridad lo segundo".