Antonio Roldán: "Cuando la izquierda se equivoca la derecha sube y aprovecha la situación"

El exalcalde de Conil y viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Antonio Roldán, estuvo en la Casa de la Buelga de Ciaño para presentar su tercer libro, "Algo deberá ocurrir". El acto, fue organizado por la Asociación Cauce del Nalón y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

Los miembros de Cauce, Pepe Parejo y Nacho Fernández acompañaron al autor durante la presentación y pusieron de manifiesto su "dedicación, coherencia y entusiasmo", tanto en su faceta de maestro como en su labor al frente del Ayuntamiento de Conil y posteriormente en la Junta de Andalucía.

"Este es un libro sencillo que he escrito después de un previo y profundo análisis de la realidad de la izquierda y sobre todo, que nace con la vocación de ofrecer propuestas de cambio", aseguró Roldán al inicio de su intervención al tiempo que se mostró convencido de que "vivimos en un sistema tan depredador que acaba con todo y además es una marcha implacable que no se detiene, que está provocando el cambio climático y que si no se frena a tiempo, terminará con el colapso del planeta"

Para el autor, la crisis política, ideológica y organizativa de la izquierda es innegable, algo que "no puede obviarse ni negarse", como tampoco puede negarse "el más que evidente fracaso del modelo socialista". Tampoco sería lógico, según Roldán, "dejar de lado que la evolución de la izquierda en España se ha forjado siempre sobre la derrota y la resistencia".

Por todo ello, abogó por abordar "de frente y sin tapujos" los problemas y hacerlo además teniendo en cuenta que "la izquierda debe poner por delante de todo la defensa de la clase trabajadora". Y es que, según manifestó, "la izquierda no puede jugar al despiste ni mirar para otro lado ante la profunda crisis y el retroceso que estamos viviendo, y por tanto es hora de volver a empezar y sobre todo de volver a pensar".

"La derecha tiene laboratorios de ideas, pero nosotros estamos desvalidos y por eso es más necesario que nunca estudiar a fondo la situación y las estructuras de base, defendiendo a muerte el valor público de las cosas", reseñó. Por otra parte, alertó sobre el hecho de que "cuando la izquierda se equivoca la derecha sube y se aprovecha de la situación", al tiempo que hizo un llamamiento "a la coherencia y a buscar la conexión con la gente, pues es el único modo de que confíen en ti y si te aíslas jamás lograrás su apoyo".

El escritor tampoco obvió "la excesiva atomización de la izquierda" ni la necesidad de que todos esos microcosmos "se unan de modo transversal" y apostó por la coordinación entre la tradición "mas obrerista" con los nuevos movimientos sociales, como los que defienden el medio ambiente o los derechos de la mujer.

Según el exalcalde, "hay muchas cosas del pasado que nos hipotecan pero es necesario ponerse en marcha y por eso hago un llamamiento a la esperanza, porque el futuro está en el trabajo que tenemos que hacer entre todos para volver a poner en valor lo público desde planteamientos y alternativas que hagan posible que regrese la izquierda coherente y fuerte que hoy está por desgracia, diluida en el magma de sus propios problemas".