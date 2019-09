Diversión libre de malos humos

-¿Donde vas tan temprano?

-Voy sacar el coche de la cochera para darle una vuelta y hacer trabajar una poco la batería.

-No me jo... No lo mueves en semanas y vas a cogerlo hoy que es el día sin coche.

-Host... Por eso lo veía yo todo tan tranquilo. Pues nada, ya tengo una buena excusa para decir en casa.

Esta conversación se daba ayer sobre las once de la mañana en la calle Doce de Octubre entre dos vecinos de la zona. A pocos metros, en la calle Manuel Llaneza, los turismos habían sido borrados de un plumazo. Ni un solo coche en la principal avenida de Mieres. Bicicletas y diferentes vehículos eléctricos tomaron el relevo.

La celebración del "Día internacional sin coche" contó ayer en Mieres con una serie de actividades que tuvieron lugar en la calle Manuel Llaneza, que estuvo cortada al tráfico desde las siete y media de la mañana. Los vecinos pudieron probar bicicletas y coches eléctricos, entre otros medios de transporte. Los escolares tuvieron la ocasión de aprender muchas cosas útiles, como cambiar una rueda a una bicicleta. Una jornada en la que, además, el billete fue gratuito en todas las líneas de autobús municipal de Emutsa.

El corte de la calle Manuel Llaneza se localizó en el tramo que va de la calle Numa Guilhou hasta Ramón y Cajal. En ese entorno se realizarán todas las actividades, como un circuito-jornada de educación vial dirigido a los escolares, mientras que por la tarde se organizará un circuito de movilidad y se pudieron probar, por ejemplo, patines eléctricos.