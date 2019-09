Los fotógrafos asturianos se unen para "Una forma de mirar"

"Una forma de mirar". Así es como se denomina la exposición que la Asociación de Fotógrafos Videógrafos Profesionales de Asturias (Apfva) inauguró ayer en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Escuelas Dorado, en el distrito langreano de Sama. Una exposición conjunta en la que participan una veintena de asociados y en la que tratan de mostrar al público "la cantidad de trabajo diferente que hacemos, porque hay de todo, desde paisajes, arquitectura, comercial, de estudio, libre creación u obra personal", destacó Carlos Lorite, presidente de Apfva. La muestra, que se podrá visitar hasta el 11 de octubre, quien mostrar "que la fotografía es parte de nuestra vida, por eso la mayoría de las imágenes que se muestran no son comerciales", subrayó.

Entre los fotógrafos que exponen se encuentran Alberto Otero, Ana Jambrina, Eduardo Breña, Esther Pérez, Flavio Lorenzo, Jéssica Martínez, Nati Olmo, Samuel Monte, Sergio Vega, Víctor Grana, Xurde Margaride, Nuria Fernández, Ramón Fernández Rafer, Muel de Dios, Juan Grela, Alfonso Suárez, Verónica Suárez, Jonathan Hevia, Daniel González, Iván Campo, Omar Pardo, Layala y el propio Lorite. Muel de Dios, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, aseguró que "hacía mucho que no nos juntábamos para una exposición, creo que la última fue en la Feria de Muestras en 1999". El fotógrafo confirmó la buena relación entre los profesionales, "que más que competencia, somos compañeros y eso se traduce no solo en buena convivencia sino en otras muchas cosas". En cuanto a la exposición, De Dios aseguró que "es una forma de enseñar que no solo hacemos bodas, bautizos y comuniones, hacemos mucho más".