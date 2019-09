Adrián Barbón: "La situación de Vesuvius es producto del capitalismo salvaje"

Llegó como militante, años después como alcalde de Laviana y ayer como presidente del Principado. Adrián Barbón no faltó a su cita anual con el pozo Funeres, donde los socialistas rinden homenaje a la veintena de personas que fueron asesinadas por las brigadas fascistas en abril de 1948 en este mismo lugar. Y de pasado habló el máximo responsable del Gobierno autonómico, pero también de presente y futuro. Presente, el de la grave situación que viven los trabajadores de la factoría que Vesuvius tiene en Langreo y que, en opinión de Barbón, "es producto del capitalismo salvaje". De futuro, al pedir urgencia para la puesta en marcha de los denominados "contratos en transición" con el Ejecutivo central, unas ayudas a las zonas afectadas por la descarbonización "que permitirán desarrollar nuevas iniciativas empresariales".

Amenazaba lluvia, y esta se hizo notar justo cuando se inició el acto central del homenaje a las víctimas. Aún así, no faltaba nadie, ni las familias, que depositaron rosas en el pozo, ni los militantes socialistas, encabezados por Adrián Barbón. Entre ellos se encontraban los alcaldes de Laviana y Sobrescobio, Julio García y Marcelino Martínez, respectivamente; el consejero de Industria, Enrique Fernández; la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco; la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo; el secretario general de la Agrupación Socialista de Laviana, Roberto Fernández "Petón"; y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Laviana, Raúl Gutiérrez. Éste señaló que "hay que contarles a los más jóvenes lo que pasó en Funeres" y dio cuenta de la necesidad de "reivindicarnos por todas estas víctimas". Acto seguido, le tocó el turno a Adrián Barbón. El presidente del Principado señaló que "yo aprendí el camino a Funeres del presidente de la FSA; Pablo García, y no he faltado nunca desde que era un chaval, ahora como presidente tampoco faltaré porque quiero que Funeres sea el gran homenaje de referencia a todos los hombres que fueron asesinados por el fascismo". Para Barbón, Funeres "simboliza muchos lugares de terror, y alguien puede pensar que hoy no tiene ningún sentido reivindicarlo, pero sí lo tienen porque la extrema derecha está en las instituciones, una extrema derecha intolerante, que niega la violencia machista, que ataca los derechos del colectivo LGTBI, por eso Funeres tiene que ser un antídoto ante la extrema derecha".

El Presidente aseguró que el Gobierno que encabeza, "un Gobierno muy potente del que me siento muy orgulloso, una nueva generación política". Y señaló sus apuestas de futuro, que van desde la creación de empleo "a través de la apuesta por la innovación y la ciencia", la puesta en valor del patrimonio cultural "porque hay algunos que, si por ellos fuera, tiraban abajo hasta el Prerrománico", y el turismo "como eje vertebrador del desarrollo económico con ese incremento de más del 10 por ciento en términos de PIB que hemos experimentado". No obvió el presidente la situación de Vesuvius, señalando que "es producto del capitalismo salvaje, no tiene nada que ver con la crisis de la siderurgia. Es sencillamente que quieren cerrar las plantas de España e Italia para concentrar la producción en Polonia, porque los costes laborales son menores. Los Gobiernos deberían de tener armas para hacer frente a estas situaciones, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por revertir esta situación". Además, Barbón aludió a la actual situación de Gobierno central en funciones, una situación que impide firmar los contratos en transición "que van a permitir desarrollar iniciativas empresariales en Asturias".