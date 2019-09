Nepomuceno: "Escribo hasta en el bar, y si no vale, se tira y está"

"Nepomuceno es un verso libre con mayúsculas, que escribe cuando y como le da la gana, sin atender a modas". Así lo afirmó Carlos Barros en la presentación del poemario "Del amor que nunca es", de Juan Luis Nepomuceno, un acto que tuvo lugar en la librería mierense La Llocura y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

En un local abarrotado y cargado de emoción, Carlos Barros reconoció la imposibilidad de enmarcar la poesía del autor, "que no es de vanguardia, contemporánea ni experimental. Si intentáramos encasillarlo, nos equivocaríamos". El presentador advirtió que "no estamos ante un libro fácil pero, cuando logras desentrañarlo, superas lo que parece que es y llegas al fondo, se disfruta muchísimo".

Por su parte, Mónica Ordóñez, que recitó algunos poemas del libro, reconoció que "la poesía de Juan Luis recuerda la de Miguel Hernández por las tres heridas que contiene: la del amor, la de la muerte, la de la vida". "Este 'Amor que nunca es' es amor del que se palpa, que agota, que calma, que reposa, un recorrido vital que, al final, deja un poso apacible", destacó Ordóñez.

Finalmente tomó la palabra Juan Luis Nepomuceno, que quiso restar importancia al proceso creativo. "Sólo necesito un poco de tranquilidad, porque soy capaz de escribir un poema con el móvil, tomando una caña en la barra de un bar y si, posteriormente, se relee y se ve que no vale, se tira y ya está", dijo el autor, nacido circunstancialmente en Alemania, de raíz pacense y mierense de adopción. "He pasado página", confesó Nepomuceno, policía jubilado, en relación a su lucha y superación del cáncer y sus secuelas internas y externas, que marcaron sus trabajos anteriores. "Escribir es mi terapia; aunque muchos consideren que lo necesito, nunca he ido al psiquiatra", bromeó el autor, que transmite al papel sus experiencias personales.

Temática

En cuanto a la temática del poemario y su título, el autor señaló que "se trata de una crítica del amor romántico derivado de textos como 'La dama de las camelias' y otros con los que hemos sido engañados", haciendo todo un alegato en favor de la libertad individual. "Nadie es de nadie. ¡Ya está bien!", exclamó.

Nepomuceno, muy activo en las redes sociales, agudo crítico y polemista, ha experimentado un gran avance en la superación de las secuelas del cáncer, una evolución que ha sido capaz de trasladar a su poesía, madura, directa, autocrítica y afilada. "Cómo no voy a ser de Mieres. ¡Os quiero!", concluyó el poeta.