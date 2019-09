La alcaldesa de Riosa niega una "decisión política" con las fiestas

La alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, salió ayer al paso de las acusaciones de la peña sportinguista Aramo, quen afirmaba que se la había excluido de la organización de las fiestas, que llevaba gestionando durante los últimos 28 años, "por una decisión política". La regidora aseguró que "no hay ningún tema político aquí, al menos por mi parte, sino que teníamos que cumplir con la legalidad, y por eso este año se sacó a licitación las fiestas".

Díaz explica que todo tiene relación con una ley que salió en el BOPA en marzo del año pasado que les obliga a hacer contrataciones, tanto contratos de servicios como licitaciones. Esto no solo afectó a las fiestas, también al mirador del Angliru, la piscina municipal y los centros sociales de La Vega y L'Ará, entre otras cosas. El Ayuntamiento consultó el año pasado con los servicios jurídicos, quienes les aseguraron que se podía ser un poco más flexibles para adaptarse a la ley, de ahí que la peña Aramo todavía organizase las celebraciones. "Pero este año no podíamos hacerlo así y hubo que hacer la licitación, yo no me invento leyes y no las interpreto tampoco, aquí también están la secretaria de intervención, los servicios jurídicos y el equipo de gobierno que toma decisiones y no la alcaldesa", señaló. En cuanto a la peña, "cuando solicitaron una reunión les pedimos que vinieran todos los que pudieran y se les explicó la situación; cuando llegó la licitación presentaron un escrito, no una oferta, que tuvo que declararse nula". La regidora quiso agradecer el trabajo desempeñado por la peña "durante todos estos años", aunque aseguró que "estamos muy disgustados por las formas, porque se oyen comentarios de boicot a las fiestas cuando no es que se lo hayamos quitado a alguien del pueblo para dárselo a los de fuera, pero si no se cumple con la legalidad no podemos hacer nada".