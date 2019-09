Sobrevivir en verso

Veinte años, estudiante de Filología Hispánica y malabarista de unos versos que emocionan. Con ustedes, Patricia Suárez. Esta mierense, que acaba de publicar su segundo poemario -"La flor cortada" (Ediciones Camelot)-, forma parte de una nueva generación de artistas que han sabido revivir las rimas. Que las luchan, las respiran y las exhalan hasta en redes sociales. ¿Supervivencia para ser tan joven en un mundo tan incierto? Quizás sí: "Entierro la vida cotidiana entre metáforas y símiles para hacerla un poco más ornamental, un poco más bonita".

Si quieren conocerla, a ella y a su trabajo, esta tarde ofrecerá un recital musical en la Casa de Cultura de Mieres. Será a las ocho de la tarde y, junto a Patricia Suárez, se subirán a las tablas la cantante Anabel Santiago y el también poeta Víctor Juncal. Andira Silva a la guitarra y el violinista Enol Menéndez completan el cartel.

Quizás la historia de Patricia Suárez rime con "Marwan", "Defreds" o con Loreto Sesma. Con toda una generación que es superventas de una poesía que parece un salvavidas para los tiempos difíciles. Pero ella dice que no se siente versos: "No los sigo. Aunque considero que su poesía es buena porque ayuda a que los jóvenes se acerquen al género. Pueden ser un inicio para leer otra poesía". Filóloga hasta el alma, dice que se queda con los clásicos. Con Gloria Fuertes, Góngora y Lorca, entre otros. También con algunos de los poemas que le dolieron a Frida Kahlo en sus diarios. De los contemporáneos, es fiel a García Montero y Chantal Maillard.

La evolución

No es de rima fácil, lo suyo no cabe en un "tuit". Publicó su primer poemario, "Limerencia", con 18 años. "Ese es un poemario prematuro, es un canto inocente al deseo de amar hasta desbocar entre las serpientes", afirma. Ha crecido como persona y como artista. Explica que "La flor cortada", dos años después de que aquella primera obra, es "la catarsis que salió de mí. Estalló en mi folio en forma de flor, mar y luna". Y esa flor es su libro, dividida en siete partes y empezando por las raíces: "La primera parte de 'La flor cortada' son siete poemas de carácter profundo, preguntas sobre el ser y sobre la levedad del tiempo". "Sobre el paradigma del futuro, la realidad del presente y el estallido del tiempo", añade.

Dejando la poesía, y hablando en prosa, dice que escribe "a modo curativo" ante la carencia de no saber qué le tocará vivir. En los dos años que han pasado desde su mayoría de edad, ahora mismo afronta la tercera convocatoria de elecciones. "Ojalá no fuera así", apunta. Está segura de que escribirá siempre, pero no ha decidido a qué se dedicará cuando termine sus estudios. La docencia no parece una prioridad. Combina sus estudios en Filología Hispánica con un "Minor" en Comunicación en la Universidad de Oviedo: "Me encanta la prensa, devoro el periódico todos los días".

Lo dijo ayer, en el Ayuntamiento de Mieres, en la presentación del recital de esta tarde. Estuvo acompañada por el concejal de Cultura, Juan Ponte, que señaló que Patricia Suárez es "no una joven promesa, sino una poeta en toda regla".

Ella quería presentar esta segunda obra "transgrediendo la presentación formal. Quise hacer un espectáculo, no limitarme a las preguntas en público". Anabel Santiago pondrá voz a algunos de sus poemas. Víctor Juncal -"que es un gran amigo, además de un gran poeta"- será el narrador. La entrada es libre hasta completar el aforo. Aquí un adelanto, extracto del texto de presentación de "La flor cortada": "Porque no hay qué perder ni qué temer si no se tiene nada, nada. Soy la flor cortada y la raíz plantada. La emigrante de mí conmigo, la hija de Mieres y de Malva".