Piden cuatro años de prisión para una mujer que drogó a un anciano para robarle el dinero

Le drogaba hasta que perdía el conocimiento para robarle. Este era el "modus operandi", según la Fiscalía, que empleaba una mujer de 39 años para sustraer dinero a un anciano mierense de 82. Por la administración de los ansiolíticos (del grupo de las benzodiazepinas), el hombre tuvo que ser atendido dos veces en el hospital Álvarez-Buylla. El Ministerio Fiscal solicita para la acusada una pena de cuatro años de prisión y el pago de casi 4.000 euros -en concepto de devolución del dinero sustraído, 2.000 euros, indemnización y multa-. El juicio será esta mañana, a las 10.30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.

El hombre y la mujer eran "amigos", según el escrito de la Fiscalía, desde hacía años. Él le había prestado dinero sin que ella se lo devolviera y se veían de vez en cuando en casa de él. El primer hecho que recoge el Ministerio Fiscal ocurrió el 19 de mayo de 2018. La mujer le dio de beber agua "en la que había disuelto una cantidad no determinada de un fármaco ansiolíticos cuyo principio activo lo constituye una benzodiacepina". A consecuencia de ello, según el relato de la Fiscalía, el hombre "se quedó dormido y la acusada abandonó la vivienda sin sustraer cantidad alguna de dinero". Sin que conste, añade el Ministerio Fiscal, "si fue porque no era esa su intención o porque no lo encontró". Un vecino, que se extrañó de que no le abriera la puerta, encontró al día siguiente al hombre en estado semiconsciente en su habitación. Fue trasladado al hospital, donde "se le detectó la ingesta de benzodiacepinas, médicamente que no tenía prescrito por ninguna de sus dolencias". Permaneció un día en observación, sin que fuera necesario aplicarle tratamiento médico de ninguna clase para su curación, en la que invirtió tres días.

El siguiente episodio ocurrió el 11 de agosto de 2018. La acusada acudió de nuevo al domicilio del hombre. "Allí cenó con él y, aprovechando un momento en que este último fue al baño, la acusada, con el propósito de provocar una pérdida de consciencia que le permitiera buscar y apoderarse de dinero, volvió a verter una cantidad no precisada de benzodiacepinas en el agua que estaba bebiendo", explica el texto de Fiscalía.

Al poco rato de beber, el hombre "comenzó a sentir mareos y sueño, hasta quedarse profundamente dormido". En esta ocasión, ella encontró 2.000 euros "en el bolsillo de la camisa (del hombre), que este guardaba para pagar el alquiler de la vivienda y una reparación, y se apoderó de ese dinero". El hombre estuvo inconsciente hasta última hora de la mañana del día siguiente, cuando su empleada del hogar no pudo acceder a la vivienda por estar la llave metida por dentro de la cerradura.

Finalmente, tras mucho insistir, el anciano despertó pero aturdido y desorientado, por lo que fue trasladado al hospital. Allí permaneció de nuevo un día en observación. Invirtió tres día en su recuperación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia y dos delitos leves de lesiones. Y solicita que se condene a la acusada a 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además de dos multas que suman 1.440 euros. También la devolución del dinero sustraído, además de 340 euros de indemnización y un pago al Sespa.