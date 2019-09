El Ayuntamiento exigirá la implantación de Recursos Renovables en Mieres

Todos a una con el campus de Barredo. El Ayuntamiento exigirá a la Universidad de Oviedo que la Escuela Politécnica de Mieres sea la sede para los estudios que se implanten relacionados con el sector energético. Esta reclamación llega como apoyo a la directora del centro, Asun Cámara, que ya había exigido para Mieres -a través de LA NUEVA ESPAÑA y tras participar en una comisión estratégica- el nuevo grado de Energías Renovables y Sostenibilidad.

"Es necesario que se siga dando un impulso por parte del Ayuntamiento de Mieres a que se implanten nuevas titulaciones en el campus de Barredo", señaló el portavoz del Partido Popular de Mieres, Fernando Hernández. Para añadir que "la lucha que se ha seguido por el grado de Deportes no ha de ser flor de un día, y hay que seguir manteniendo las peticiones para desarrollarlo".

El concejal destacó que "de todos es sabido que la Universidad de Oviedo está planteándose la creación de un nuevo título de graduados en energías renovables, y que se están valorando dos opciones". La primera sería la modificación del título ya existente de Ingeniería Eléctrica, la segunda es la creación de un nuevo grado.

Lo que ha propuesto el PP es que, llegado el caso de "un lavado de cara" de un grado existente, "instamos al Ayuntamiento a que proponga a la Universidad de Oviedo que se realice ese 'maquillado' con alguno de los existentes ya en Mieres". Si deciden la segunda opción, la solución está clara: que se implante directamente en el campus de Barredo. "Es lo que dicta la lógica", matizaron.

Su propuesta recibió el apoyo de todos los grupos, aunque hubo algunos matices. No en el fondo, sí en la forma. El vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), destacó que "en las peticiones para el campus de Mieres siempre hemos ido unidos y no entendemos que el PP se desvincule ahora del resto de grupos para la presentación de esta moción". En la misma línea, añadió que "no es solo cuestión de ir pidiendo algo puntual para la Escuela Politécnica, sino de la elaboración de un estudio en profundidad y con todos los agentes implicados. Un calendario a medio y largo plazo sobre titulaciones y proyectos para el campus".

Manuel Ángel Álvarez apuesta por escuchar a los expertos. El representante local hizo referencia a la opinión de la máxima responsable de la Politécnica sobre la titulación. Según Asun Cámara, podría ser más acertado que los estudios se implantaran en forma de máster en lugar de grado. Y es que un grado en Energías Renovables y Sostenibilidad "no estaría capacitado por ley para ejercer la profesión de ingeniero, con lo que obligaría al alumno a estudiar un máster habilitante relacionado con las energías renovables como bien podría ser el de Caminos, el de Industriales o el de Minas".