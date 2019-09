Fiesta de los "Santos Mártires" de Valdecuna: "Los asturianos hacemos patria siendo naturales"

Los Mártires son la fiesta de San Cosme y San Damián, pero la gran romería mierense siempre ha sabido repartir el protagonismo. Este año la celebración ha reparado en alguien que llevaba muchos tiempo sin estar presente. Se trata de José Antonio Busto, químico con numerosas distinciones, entre ellas el "Príncipe de Asturias" de la Concordia, galardón que recibió con motivo de su trabajo al frente de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Ayer asumió el papel de pregonero de la fiesta. Sus recuerdos de los Mártires se remontan a su niñez y a su adolescencia, pero algunos de ellos están vinculados a momentos de enorme importancia en su vida.

"Soy el cuarto de cinco hermanos. De jovencito quería aprender a bailar y le pedí a una de mis hermanas mayores que me enseñara. Estuvimos acudiendo los jueves a un baile que se organizaba frente al Ayuntamiento y al final llegó la fiesta de los Mártires y me vive arriba. Pensé que estaba preparado". José Antonio Busto contó ayer esta anécdota a pocos metros del lugar donde decidió poner a prueba su pericia bailarina hace ya más de 60 años. "Al final decidí pedir que bailara conmigo a una chica que me gustaba. Me sonrío y pensé que toda iba bien hasta que amablemente me preguntó si tenía una pata de madera. Me quedé horrorizado". Al final aquella descompasada pareja se terminó casando: "El resultado fueron 8 hijos y 21 nietos".

José Antonio Busto quiso ayer dejar constancia de su agradecimiento a la organización de la fiesta: "Para mí resulta muy entrañable y emocionante pronunciar este pregón por dos razones: la primera es que mi abuela paterna Carmen Hevia Lavandera era de Valdecuna. La otra rama de mi familia procedía de la Rebollada y entre estos dos extremos del valle del Caudal tengo asentadas mis raíces de lo que estoy muy orgulloso". Este mierense, afincado en Madrid, nunca ha dejado de sentirse asturiano: "Yo creo que hacemos patria siendo naturales, siendo como somos y si además nos esforzamos un poco en ayudar a los demás ya rayamos en la perfección. Se nos considera gente agradable, con mucho sentido común y acogedora, desprendida, que no hace distinciones por lugar de procedencia y no se nos identifica con reivindicaciones históricas, ni nos consideramos víctimas de no se que injusticias ni se nos asignan viejos resentimientos".

Los Mártires fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional 1969. Ese año Víctor Manuel publicó la canción "La romería", dedicada al festejo. Cincuenta años después, la gran jira campestre que despide el verano en los valles mineros rendirá un emotivo homenaje al popular tema. Las miles de personas que cada año acuden a la romería se podrán recrear con dos obras conmemorativas. Una es el gigantesco mural que han pintado los vecinos de Villamartín en los muros del pueblo, salpicando toda la subida al santuario. El otra será un grafiti del artista César Frey (Séptimo Crío) que se colocará en la explanada que rodea el templo. En horario de tarde, y en la carpa de Insierto desde las 17 horas, buena música a cargo de Fania Blanco Orquesta Essencia. A partir de la medianoche, actuará DJ "Discoastur".