Los ganaderos de Caso convocan una protesta por los daños del lobo el día 2

Los ganaderos de Caso están descontentos. Por un lado, por el alto número de ataques de los lobos al ganado, con "al menos dos ataques cada semana" durante el verano. Por otra parte, por "la actitud y la gestión de algunos guardas". Por este motivo, han convocado una protesta que se celebrará el próximo miércoles, 2 de octubre, a las 12 de la mañana. Primero se concentrarán ante el Ayuntamiento casín, para posteriormente marchar hasta el centro de interpretación del parque natural de Redes, donde se encuentra la sede de la guardería en el concejo. "Cada día ponen las cosas más difíciles para poder sacar adelante una ganadería", afirmaron los convocantes.

El último problema ocurrió hace pocos días. Un ganadero, Miguel Suárez Acebo, descubrió una "xata" muerta, con mordiscos en el cuello, la paletilla delantera, las patas. Llamó al número (012) destinado a notificar los ataques y daños de la fauna salvaje. Pero era sábado, y en fin de semana no atiende. No fue hasta el lunes, dos días después, cuando un guarda inspeccionó el cadáver. Ya había sido visitado por los animales carroñeros, y "no se dio parte como ataque de lobos, cuando era algo evidente".

A partir de ahí, la indignación y la "gota que colma el vaso". Suárez Acebo ha perdido este verano tres animales, "y hay algún ganadero que ha perdido más de diez". Reclaman controles poblacionales del lobo, "como está establecido". Este ganadero, uno de los convocantes de la protesta, critica que "se hable tanto de fijar población en los pueblos cuando se ponen tantos problemas a su actividad principal, que es la ganadería".

Por su parte, el alcalde casín, Miguel Fernández, criticó que este tipo de problemas "no se atiendan siempre, como sería lo normal", y que los teléfonos de atención no estén disponibles diariamente. El regidor espera que con el nuevo gobierno regional "se empiecen a hacer mejor las cosas. Creo que se va a hacer, pero es normal que se convoquen protestas como esta".