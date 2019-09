El PSOE acusa al Alcalde de implantar en Mieres un "régimen absolutista"

El PSOE de Mieres hizo ayer balance de los primeros cien días del nuevo gobierno municipal de Aníbal Vázquez. Los socialistas suspendieron a los gestores municipales de IU en todas las asignaturas, pero lo que más les afearon es su "déficit" democrático. La portavoz del grupo municipal socialista, Gloria Muñoz, acusó al regidor de haber implantado en el Ayuntamiento lo que definió como "un régimen absolutistas" apoyado en su amplia mayoría absoluta. Además, reprochó al gobierno local por "decir una cosa para terminar haciendo la contraria".

Los socialistas se sienten apartados de la representación institucional y aseguran que el gobierno local de IU está intentando aislar a la oposición sin permitir que participen en ningún tipo de órgano de decisión. "Siguen sacando competencia de los plenos para centralizarlas en la Junta de Gobierno, integrada sólo por IU", lamentó ayer Muñoz. "Rechazan casi por sistema las mociones que presentamos aún reconociendo en muchas ocasiones la necesidad de abordarlas." Los ediles socialistas afirman que el ninguneo del gobierno local hacia la oposición se arrastra desde el pasado mandato, pero ahora, afirman, se ha incrementado: "No nos invitan a los actos instituciones según establece el reglamento. Buscan hacernos invisible, pero no van a conseguir que nos callemos".

Las discrepancias

Gloria Muñoz puso ayer en tela de juicio el éxito de la gestión económica de IU, que ha logrado en ocho años dejar sin deuda al Ayuntamiento de Mieres. Las discrepancias este punto concreto vienen arrastradas desde 2011. Los socialistas nunca han asumido que la deuda municipal llegase a los 30 millones, como ha sostenido durante los últimos dos mandatos el gobierno local. "Aún estamos esperando por la auditoria externa que el Alcalde se comprometió a presentar a los mierenses ". La portavoz socialista considera que la política económica de IU se ha sustentado sobre un fraude: "El ahorro se ha hecho a costa de no gastar. Se han recortado los servicios, se ha despedido a gente y no se han cubierto las vacantes que se han generado en la plantilla municipal", apuntó.

El PSOE también recalcó ayer que el grueso de las obras que se abordan en Mieres, siempre según su percepción, se acometen con fondos que llegan de otras administraciones. Paralelamente, recalcan los socialistas, no se hace seguimiento alguno a los proyectos que se han venido ejecutando en los últimos años: "Las cláusulas sociales rara vez aparecen en los expedientes de contratación, por lo que únicamente se tiene en cuenta la oferta económica. Como, además, no se toman medidas contra las bajas temerarias, el resultado es que muchas de las empresas adjudicatarias no cubren las bajas laborales o pagan sueldos muy reducidos, lo que se traduce en servicios deficientes, como sucede por desgracia en la residencia de mayores".

Gloria Muñoz indicó que las actuaciones como el nuevo aparcamiento de Oñón se han recepcionado con graves deficiencias tras una inversión que rondó los 200.000 euros: "Basta señalar que las plazas para minusválidos no cumplen, en algunos casos, las dimensiones establecidas por la legislación vigente".