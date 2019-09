Mucho más que una romería

Un concejal de Festejos comentó en una ocasión al ser consultado por los actos de los Mártires que sería "lo de siempre". Al percibir en sus interlocutores cierta decepción al entender que hacía de menos la celebración, replicó muy serio: "Resulta que lleva toda la vida funcionando y ahora voy a llegar yo y fastidiarlo por pasarme de listo innovando". Los Mártires aplican la máxima de que lo que funciona no se cambia. Y con todo, ayer, sin cambiar nada, hubo muchas novedades. No hubo que rebuscar para encontrarlas. En la explanada ubicada frente a la ermita de Insierto, el cruce de caminos de la fiesta, un enorme retrato de Víctor Manuel saludó la fatigada llegada de los romeros. El enorme grafiti de tres por cuatro metros pintado por César Frey se ubicó al final de la cuestona que da acceso al santuario, una dura penitencia con la que miles de personas volvieron a cumplir ayer. "No se ha podido colocar en un sitio mejor. Es casi lo primero que ves cuando llegas y si se cuida puede ser un punto de interés turístico en el futuro", explicaba ayer Carmen García, una "devota" de los Mártires.

En el lienzo concebido por César Frey (Séptimo Crío) se pueden leer las estrofas de la canción "La Romería", dedica a la fiesta local y que este año cumple medio siglo de vida, tiempo que ha transcurrido también desde que fuera declarada, en 1969, de Interés Turístico Nacional. El homenaje de los Mártires a Víctor Manuel fue doble. Tradicionalmente al santuario se sube desde Valdecuna, pero también se puede tomar una ruta alternativa que nace un poco más avanzado el valle y que transita por Villamartín. La letra concebida por el intérprete mierense en "La romería" ha sido representada por el pintor Toni Vila y plasmada por vecinos y escolares en varios muros de la citada localidad. El resultado es que la canción ha cobrado vida adornando la empinada cuestona. Mozos con corderos al hombro. Una nena que estrena zapatos. Gente por el prau. Romeros en misa... Los Mártires colorearon su propia huella. "Durante los últimos días mucha gente se ha pasado a contemplar el mural. Ha sido frecuente ver mujeres gravando vídeos o sacando fotos. Estamos encantados", apuntó ayer Lucio Sierra, uno de los impulsores de la iniciativa.

Las figuras de San Cosme y San Damián rodearon al mediodía la ermita de Insierto acompañadas por la música de la gaita y el tambor. Lo hicieron además arropadas por cientos de romeros. "Esta celebración me chifla. Es increíble la devoción que existe, con una fe sencilla que no necesita de grandes teologías. Hay gente de todas las parroquias de Mieres y el otra día una feligresa de cierta edad me decía llorando que este año no podría subir por primera vez en mucho tiempo", apuntó el párroco Miguel del Campo, que ofició la misa mayor de la celebración. Fue después del paso de los santos cuando la celebración dejó de lado la religiosidad y comenzó el programa lúdico de la romería.

La puya'l ramu, que se celebró en la campa suscitó el interés de muchos de los presentes. Después de terminar con la puya, llegó la hora del tradicional concurso de bailes regionales. Con el trajín de la mañana, los romeros se fueron poco a sentando en los praos del entorno de la ermita de Insierto con el bollu de chorizo y mucha hambre. La sed se eliminó, principalmente, con culines de sidra. El problema es que cada vez hay menos prau. Hasta hace unos años todo el frente de fincas que se ubica encarado con el templo se llenaba de personas, dando colorido a la celebración y facilitando que cientos de asistentes pudieran disfrutar de una comida campestre cómodamente. Hace un tiempo los dueños de estas grandes parcelas decidieron prohibir el acceso. "Es una pena. La fiesta se resiente sin los praos", apuntaba ayer un grupo de personas mientras buscaba un sitio a la sombra donde comer.

"Los martirinos" cierran hoy la fiesta local. En la carpa festiva se celebraran por la tarde juegos infantiles tradicionales. A partir de las 19 horas, con presentación de Alberto Cienfuegos (Míchel), habrá un festival de la canción asturiana con intervención de tres de los mejores intérpretes del panorama musical: Liliana Castañón, José García García y Rubén Barredo.