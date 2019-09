El "Cuenca del Nalón" reunió a once intérpretes en su tercera eliminatoria

El IV Concurso de canción asturiana "Cuenca del Nalón" celebró su tercera ronda eliminatoria con trece intérpretes. Álvaro Fernández cantó "El mi pueblín ye Xixón", "Soy pastor" y "A to ventana"; Ángel Fernández, "No vuelvo más a Granda" y "La carretera El Pedrosu"; y Manuel Arenas, "La portillera" y "Langreo se queda triste" . Marina López se inclinó por "Cogí de un artu una flor" y "Despierta bella aldeana"; Sergio Menéndez por "Carretera de Colloto" y "En la gaita traigo Asturies"; y Maribel González por "Donde yo me pueda ir" y "Yo canto a Peñamellera". También actuaron Corsino Llaneza con "Dime xilguerín parleru" y Ricardo Balmori con "Suspira y llora" y "Nun puedo subir al puertu".

En la muestra Pablo Menéndez interpretó "El pañuelín"; Xuacu González, "La jota Leitariegos" y Rubén Álvarez "Soy mineru llangreanu".