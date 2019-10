Los delitos por internet, residuales en 2011, se disparan en Mieres y Langreo

Los tiempos cambian, y las nuevas tecnologías han variado los hábitos hasta tal punto que incluso los delitos se han modificado. Lo que hace unos años era residual, las estafas y los delitos por internet, ahora son uno de los principales quebraderos de cabeza de la Policía Nacional en las Cuencas. Así se puso de manifiesto ayer en los actos de celebración de los Ángeles Custodios, la fiesta anual de la policía. Solo en la comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, en 2011 se pusieron 7 denuncias relacionadas con las estafas en internet. Este año van 136.

El acto de conmemoración en el valle del Nalón se celebró en el salón de actos del Museo de la Minería, en El Entrego. Lo presidieron el comisario, Honorino Laviana, y los alcaldes de Langreo y San Martín, Carmen Arbesú y José Ángel Álvarez, "Quirós". Laviana destacó que, dentro de una de las comunidades más seguras de España, como es Asturias, la tasa de delitos en el valle del Nalón es "de las más bajas" de la región, en torno a los 28 por cada 1.000 habitantes. Subrayó además la "alta tasa de resolución", sobre todo "en los delitos graves", del 60% aproximadamente. Entre estos casos relevantes está el del asesinato del joven Iván Castro, "cuyos culpables están detenidos" tras "una investigación minuciosa", en la que colaboraron policías de Langreo, Gijón y Madrid. El comisario también indicó que en 2011 hubo 1.260 denuncias de delitos, que se transformaron en 1.011 el año pasado. Casi todas las modalidades de delito descienden, a excepción de los relacionados con "las nuevas tecnologías. Las estafas y delitos por Internet pasaron de 7 cuando llegué aquí en 2011, a 136 este año".

El jefe de la Comisaría de Mieres, Ignacio González-Cachón, quiso por su parte destacar también la eficacia en la resolución de delitos, situada en torno al 60%. "Cuento con un equipo de lo mejor con lo que he trabajado". Hasta finales de septiembre se habían registrado en la Comisaría de Mieres 404 denuncias por infracciones penales: "No son un índice que tenga que preocupar, más tenido en cuenta que la mayor parte de la actividad ilícita a la que nos enfrentamos viene de la delincuencia informática". En este sentido, el responsable policial reclamó a los ciudadanos que se mantengan alerta y extremen las precauciones cuando utilizan internet para operaciones que conlleven transacciones económicas . "La mayoría de denunciar están ligadas ahora a compras en páginas poco fiables. Se trata de una delincuencia que va en aumento y que no genera tanta alarma social como un robo con violencia o intimidación, que a día de hoy están mucho más controlados". La Policía Nacional ha creado este año en Mieres un grupo especial para luchar contra el tráficos de drogas cuyo trabajo ha merecido elogios. González-Cachón recalcó el total compromiso del cuerpo a la hora de acabar con los puntos de venta.